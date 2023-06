Mariano Osorio no descarta tener una pareja cuando sus hijos hagan su vida: “no quiero estar solo”

El querido conductor confiesa que, por el momento, no está en sus planes casarse ni tiene una relación formal; está enfocado en sus hijos.

Mariano Osorio nació el 9 de enero de 1970 en Tuxpan, Veracruz; gracias a su carisma, confiabilidad y experiencia, es considerado uno de los líderes de opinión más influyentes y queridos de México. Estudió la licenciatura en Comunicación y se especializó en Radio.

El conductor mexicano estuvo casado durante 21 años con María Teresa Mijangos, sin embargo, su esposa falleció a causa del cáncer de seno. El conductor de radio tiene tres hijos, Mariano, Alejandro y Regina.

Desde 1999 transmite de lunes a domingo, de 6:00 a. m. a 13:00 p. m., su exitosa emisión Hoy con Mariano por Grupo Radio Centro. Su programa se ha dedicado a la lectura completa de libros; ha leído más de 400 libros al aire.

Mariano Osoriono descarta volver a tener una pareja, una vez que sus hijos hagan su vida. / TVNotas

¿Cuántos años han pasado desde su muerte?

“Han pasado más de seis años desde ese golpe”.

-Eres mamá y papá...

“Estoy 100% a cargo de ellos, pero entiendo las enormes diferencias que hay entre ser mamá y ser papá; la muerte de mi mujer fue un golpe tremendo para mis hijos y para mí que no se sana con nada”.

-¿Cómo fueron los últimos años con tu esposa?

“Cuando mi mujer enfermó, desaceleré mi vida, empezando por el trabajo; no hacía una cita con nadie, por importante que fuera si estaba a más de 10 minutos de distancia de mi casa, así lo hice durante 10 años y me siento bien conmigo mismo”.

El conductor mexicano y su esposa María Teresa Mijangos estuvieron casados por 21 años / TVNotas

-¿Qué te decían tus hijos?

“Fue una enorme tristeza emocional, busqué asesoría para mis hijos, lo hicieron los dos primeros meses y después me dijeron: ‘ya no queremos estar más en terapia’”.

-Eres un guía espiritual en la radio, ¿qué les dirías a quienes pasan por lo mismo?

“Les diría que no podemos adelantar los tiempos, aunque quisiéramos, hay que aprender a vivir un día a la vez y tomar los retos sin perder objetividad”.

-¿Tienes novia y te volverías a casar?

“Hoy te diría que no está en mis planes casarme y no tengo una relación formal, no ha llegado la persona correcta”.

-¿Alguna vez tus hijos te han hablado si están a favor o no de que vuelvas a enamorarte?

“No, porque todavía están muy chicos y viven conmigo, pero les he explicado que en algún momento lo natural será que ellos hagan su vida por separado, y cuando eso pase, no quiero estar solo y tampoco sería justo para ellos que yo sea una carga; cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo”.

-¿Ya bajó el dolor?

“En este momento me siento bastante sano, estoy retomando cosas, creando proyectos nuevos. Produzco y narro un podcast que se llama La Tercera Ley de Newton, del cual estrené la segunda temporada el 11 de mayo; y escuchas a tu amigo Mariano personificando a un narcotraficante que se llama ‘Valente Suárez’”.

-¿Es como una radionovela?

“Exactamente, con la ventaja de que ahora lo puedes oír a la hora que quieras; son dos temporadas, 25 capítulos y después viene el lanzamiento de la serie de un asesino serial combinado con una historia de terror profundo que se llama Simbiosis en el Bajo Astral”, concluyó Mariano Osorio, quien también es director de Joya 93.7 FM y uno de los conductores de radio más amados que hay en nuestro país.

Desde la muerte de su esposa se ha dedicado a sus tres hijos: Mariano, de 21 años; Alejandro, de 17 años; y Regina, de 17 años