Grandes personalidades reconocidas en los Premios 2024 de Selecciones Reader’s Digest

Con una gran fiesta se llevó a cabo los premios Marcas de Confianza 2024 de Reader’s Digest de Selecciones, donde fueron reconocidas varias personalidades de distintos ámbitos en un salón del norte de la CDMX.

Entre ellos, varios famosos como Mariano Osorio, Alejandra Ávalos, Faisy, Rosa Gloria Chagoyán, Mauricio Mancera, Lina Santos, Anna Ciocchetti y Anastasia, por mencionar algunos.

@AlexIsunza / TVNotas

Momentos destacados de la noche

Pero quienes llamaron mucho la atención fueron Olivia Collins y el modelo Job García, quienes se dieron un beso durante su paso por la alfombra roja. Ambos comparten escena en la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, en el Teatro San Jerónimo Independencia de la CDMX.

Mariano Osorio fue reconocido como el mejor locutor de México: “Estoy muy contento porque es un premio por 12 años consecutivos. Me decía la directora: ‘Por más que cambiamos de casa encuestadora, siempre vuelves a salir tú de radio’. Es una reconfirmación de que ser tú, hacer las cosas con pasión, disciplina y dedicación, obtienes el reconocimiento de la gente”.

“Es un premio que le dedico a mis hijos, son el amor de mi vida, mi luz y mi fuente de inspiración más grande”.

@AlexIsunza / TVNotas

Reconocimientos emotivos

La cantante y actriz Alejandra Ávalos comentó: “Estoy muy contenta por tan bonito premio. Está dedicado a todos mis fans y la gente que me ha apoyado a través de los años, que han visto en mí algo que los inspire”.

El conductor, actor, comediante, cantante, locutor y productor, Faisy, se conmovió mucho porque es una publicación que su mamá (✝) siempre veía: “Me trajo muchos recuerdos de mi mamá… y este premio va dedicado a ella”.

@AlexIsunza / TVNotas

Rosa Gloria Chagoyán, quien este año la vimos en el reality “Siempre reinas”, expresó: “Estoy muy contenta y emocionada. Es una muy buena publicación y me gusta mucho. Me la pasé muy bien y lo más bonito es que me encontré a muchos amigos”.

@AlexIsunza / TVNotas

La velada estuvo amenizada por el cantante Fedro y también se presentaron fragmentos del musical “Las novias de Travolta” y “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, producciones de Antonio Escobar.

