Mariazel alza la voz y denuncia amenazas en redes sociales: “ojalá te mu.... me das asco”

Mariazel se encuentra en la víspera del estreno de Me Caigo de Risa, temporada nueve, la cual llegara a la pantalla chica el próximo lunes 5 de junio.

Mariazel Olle alzó la voz recientemente para hacer una denuncia por medio de redes y es que aseguró que en estos últimos días ha recibido múltiples mensajes de odio en donde incluso le han deseado la muerte.

Pese al lamentable panorama, la famosa explicó que busca mantenerse lo más positiva posible y es que un mensaje como ese, de alguien que verdaderamente no la conoce, no tendría por qué afectarla:

“Hoy me desperté y lo primero que leí fue un mensaje horrible, lleno de odio hacia mí, con frases como: ‘ojalá te mueras’, ‘me das asco’, ‘eres una estúp***', ‘zo***', ‘hipócrita’, etc..”, explicó.

Aunado a ello, comentó que al mirar esos mensajes tenía dos opciones dejarse afectar o simplemente ignorar eso y recordar su valor como persona:

“Tenía dos opciones, dejarme afectar por esas palabras tan crueles, quedarme pensando todo el día en eso, enojarme, ponerme triste y en el peor de los casos dudar de mi valor como mujer y como persona. O seguir mi día sin importar lo que leí y no permitir que alguien que evidentemente no me conoce pusiera en tela de juicio lo que valgo y lo que soy…", añadió.

Pese a que, explicó que sabía qué elección era la mejor en un inicio, dicha decisión no fue fácil de tomar: “me costó un poco de trabajo, pero elijo la segunda porque siempre habrá quienes quieran dañarnos, difamarnos y hacernos sentir menos, pero en nosotros está no dejarnos afectar por ello y seguir adelante sabiendo que aunque no somos perfectos intentamos cada día ser un poco mejor de lo que éramos ayer”.

Mariazel se sincera sobre su sentir con sus seguidores. / Instagram: @mariazelzel

Para finalizar, invitó a sus seguidores a seguir dicho ejemplo y no dejarse afectar por comentarios como esos:

“Sé que tú también has sufrido de la crítica alguna vez o de qué te señalen y te juzguen sin conocimiento de causa… Te invito a que no les des ese poder a esas personas y que eso, al contrario, te haga más fuerte, más brillante, más resiliente y más valiente”, finalizó.

La conductora de Más Deporte dio a conocer que pese a los malos señalamientos se siente bien. / Instagram: @mariazelzel

Seguidores mandan apoyo a Mariazel

Claro que ante dicho discurso sus seguidores optaron por también compartir unas cuantas palabras de apoyo para la famosa y de igual manera, relatar que han vivido situaciones de ese tipo:

“Tú eres preciosa inspiración de vibra bonita. Y a veces podemos ser el punto de explosión de la neurosis y la envidia de otros. ¡Agradecimiento total a tu existencia!”, “Eres única! Y eres un mujerón”, “He pasado por situaciones así muchas veces en mi vida y claro duele mucho, pero igual he aprendido a no hacer caso”,"Así pasa Mariazel. ¡Hay gente que no mide el daño que hace y no le importa el hacer sentir mal al otro”, “Nunca dudes de tu valor, amiga! ¡Eres increíble como mujer, amiga, mamá, esposa y ser humano!!!! Nada más te lo quería recordar. Te quiero”, “A mí las críticas se me resbalan, porque Dios está conmigo, entonces nada me puede afectar”, comentaron usuarios.

Los seguidores de la famosa se dieron a la tarea de compartirle palabras de apoyo. / FB: Mariazel

Te podría interesar: ¿El reemplazo de Álex Kaffie en Sale el Sol?, conductora aparece en su lugar