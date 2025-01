Maribel Guardia e Imelda Tuñón: Así fue la polémica entre la actriz y su consuegra por un disfraz

En medio de la controversia por la demanda que entabló Maribel Guardia contra Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa, algunos usuarios recordaron la polémica que protagonizó la actriz con la madre de la joven hace algunos meses.

Recordemos que Maribel emprendió acciones legales contra su nuera con el afán de velar por la integridad del menor. Por su parte, Imelda sostiene que su suegra la demandó para “quitarle a su hijo” y por el coraje que le tiene por revelarle la supuesta infidelidad de su marido, Marco Chacón.

Después de que el menor permaneciera toda una noche en el DIF, la autoridad determinó que Maribel se quedara con el pequeño por un periodo de 10 días. Como era de esperarse, la exparticipante de ‘La academia VLA’ no quedó conforme con esta decisión y dejó claro que hará todo lo posible por recuperar a su hijo.

En octubre del 2023, Maribel Guardia compartió una foto en redes sociales de ella y su nieto disfrazados de catrinas, con motivo del Día de Muertos.

Si bien la imagen causó mucha ternura entre sus seguidores, la abuela materna del niño, Imelda Tuñón Jáuregui, se molestó bastante y le exigió que dejara de “involucrar” al pequeño en su luto por el fallecimiento de Julián Figueroa.

“Suéltale la mano a mi gordo, vete tú sola, bella. Que se vaya sola la comadre. Al más allá o a dónde le dé su gana, a reencontrarse con su hijito, pero (a mi nieto) no se lo lleva”, expresó.

Estas declaraciones causaron mucha indignación, principalmente porque, en aquel entonces, solo habían pasado unos cuantos meses desde que Julián Figueroa, único hijo de la actriz, perdiera la vida a causa de un infarto.

En ese momento, Imelda Tuñón, sin dar mayores detalles, reveló ante la prensa que se sintió muy molesta por los comentarios de su mamá, a quien le reclamó por sus palabras.

Meses después del incidente, la joven contó que ya se había reconciliado con su progenitora. También dejó ver que Maribel e Imelda Tuñón Jáuregui estaban en términos “neutrales”.

Imelda Tuñón

“El día en que se vayan a reconciliar, se van a reconciliar. Me daría mucho gusto, pero, si no, pues yo las mantengo separadas. Igual puedo hablar con las dos. No tengo problemas con ninguna de las dos. No me gusta que mi mamá le falte al respeto, pero hasta allí llegan mis poderes. Me tengo que mantener al margen. En ningún momento le daría la espalda a mi madre, pero tampoco a mi tía Maribel”