Maribel Guardia responde a José Manuel Figueroa su invitación de depositar los restos de Julián en Juliantla

Julián Figueroa falleció el pasado 9 de abril de manera precipita, por lo que la familia del cantante optó por incinerarlo, hasta el momento el destino de sus restos era incierto.

Como te los contamos, lamentablemente el pasado 9 de abril falleció el único hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, su deceso fue sumamente inesperado, ya que sufrió un paro al miocardio.

La noticia conmocionó al medio y es que el también cantante tenía solo 27 años y comenzaba a hacer vida a lado de su esposa e hijo, los restos del famoso fueron incinerados de manera rápida, debido a que a él nunca deseo tener un funeral, puesto que sufrió demasiado en el de Joan Sebastián.

Hasta el momento las cenizas se encuentra en casa de Maribel, en donde vive también la viuda del joven, Imelda Garza.

Ante ello, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, expresó su disposición a que los restos de Julián reposarán en Juliantla, lugar en el que descansa el intérprete de ‘Secreto de amor':

“Si su esposa, Maribel o Marco deciden por mi sobrino que quede Julián en Juliantla es bienvenido, por su puesto, es su casa, es su hogar”, comentó a los medios.

Recientemente, por su parte, Maribel Guardia ha estado cercana a la prensa debido a su regreso a los escenarios con la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’, en ese contexto los medios aprovecharon para saber un poco sobre el destino que tendrán los restos de su hijo.

José Manuel Figueroa, Julián Figueroa y Joan Sebastián compartian la misma pasión para la música / Instagram: @josemanfigueroa

Asimismo, la actriz confesó que si ha pensado en llevar parte de los restos de Julián a Juliantla, lugar en donde pasó gran parte de su infancia:

“Lo hemos conversado Marco y yo que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá", confesó.

Aunado a eso, añadió que solo desea que pocas cenizas se encuentra con Joan, ya que no quiere estar lejos de ellas:

“Un poquito verdad, porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito verdad, porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito porque Julián, pues parte de su infancia la vivió en Juliantla amaba a los caballos y obviamente amaba a su papá".

Maribel Guardia ha colocado un altar con los restos de Julián Figueroa en su casa / Instagram: @maribelguardia

Por otra parte, confesó que Julián era propietario de una casa en Juliantla que ahora pasara a manos de su hijo: “Entonces tiene una casita allá Julián en una mina que, pues, nunca la hemos reestructurado y ahora, pues va a ser para José Julián, pero ya lo pensaré", finalizó.