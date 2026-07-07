Marimar Vega revela: “Con el Mundial extraño más a mi padre” a casi 10 años de la muerte de Gonzalo Vega

Durante años, Marimar Vega ha demostrado que el talento no solo se hereda, sino que se trabaja y consolida con la experiencia.

La hija de Gonzalo Vega (†) tiene más de 20 años de trayectoria y un lugar muy importante dentro del medio. Y hablando de su padre, este año se cumplen 10 desde que el actor trascendió (falleció el 10 de octubre de 2016 a causa de complicaciones derivadas de un síndrome mielodisplásico, enfermedad de la médula ósea), dejando un legado inigualable en cine, TV y teatro.

Marimar Vega y su papá Gonzalo Vega / Redes sociales

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¿Qué dijo Marimar Vega sobre Gonzalo Vega a casi 10 años de su muerte?

Para Marimar, que aún recuerden a su papá es gratificante: “Es hermoso que Nosotros los nobles sigue siendo una de las películas más vistas. Mi papá siempre decía: ‘En vida, hermano, en vida’, pero a él lo van a seguir recordando. En vida gozó y celebró todo lo que tenía que pasar, y bueno, creo que lo que estamos haciendo sus hijos es un bonito legado para él”.

Nos confesó que el dolor de perder a un padre con el tiempo se vive distinto:

“Justo ahorita, con el Mundial, pues sí me pega, lo extraño más, porque siempre veíamos los partidos juntos. Tengo este amor por el futbol por él y siempre me acuerdo. Es algo que sigo haciendo. Creo que yo no voy a ser mamá y no tendré hijos, pero la gente que sí lo haga dejará hijos de los cuales se sentirán orgullosos, y eso es el legado más bonito”. Marimar Vega

Marimar Vega, hija de Gonzalo Vega / Redes sociales

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¿De qué trata Requiem, la nueva obra de teatro de Marimar Vega?

En otro tema, nos contó que ahora trae un reto más a su carrera: estelarizará, junto a Bruno Bichir, la puesta Requiem, que trata sobre la pena de muerte de un menor tras cometer un delito, y cómo un padre trata de convencer a la fiscal “Emma” (papel que interpreta ella) de que esta ejecución no se lleve a cabo.

Para Marimar, este texto la ha llevado a reflexionar: “Es una postura complicada, pero coincido en muchas cosas de las que dice ‘Emma’, por lo cual me ha sido mucho más fácil abordar el texto. Soy muy preguntona, una persona muy curiosa y todas estas preguntas sobre la fe, la religión, me las he hecho o las he hecho. También creo un poco en el orden que necesitamos, en la impunidad en la que vivimos y qué tanto se necesita poner mano dura. Qué tanto es con el ejemplo o con la venganza. Son preguntas que podría aventarme una discusión así con alguien”.

Obra de Marimar Vega / Redes sociales

A veces se juzga por juzgar, o se señala porque las cosas se ven desde la trinchera, pero para la actriz es vital tocar estos temas en una obra, para que la gente reflexione, para su crecimiento tanto personal como profesional.

“Creo que esa vuelta de tuerca señala cómo son las cosas en la vida real, por eso hay que tener mucho cuidado de qué opinamos o qué tan duros somos. En mi pódcast El rincón de los errores hablamos mucho de eso. De que aceptar el error en general te humaniza en todoslos sentidos. No puedes siempre tener la vara tan alta, porque algún día te va a tocar y ahí es donde hay que ver qué hacer con eso”. Marimar Vega

Para concluir, además de crear conversación con esta obra, señaló que es importante regresar a las tablas, ya que fue ahí, en el teatro, al lado de su padre, donde descubrió su pasión por la actuación.

Llevaba 6 años fuera del teatro y esto sí lo tenía que hacer. Fueron años de trabajar en series, porque fue como el auge y no paré, y estuvo increíble.Regresar a los teatros me conectó con la razón de por qué soy actriz y lo agradezco un montón. Marimar Vega

“La TV y las series son para darte a conocer en exponencial. Te pagan bien, viajas, glamur y todas esas cosas, pero el teatro me hace muy feliz”.

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¿Quién es Gonzalo Vega?

Gonzalo Vega 1968 . Al siguiente año debutó en el cine con Las pirañas aman en cuaresma. A la TV llegó 10 años después con la telenovela ‘Pecado de amor’.

. Al siguiente año debutó en el cine con Las pirañas aman en cuaresma. A la TV llegó 10 años después con la telenovela ‘Pecado de amor’. Entre las películas que lo posicionaron como uno de los mejores actores mexicanos están: ‘El lugar sin límites’, ‘ Las poquianchis’ , ‘La seducción’, ‘La tegua’ y ‘Nosotros los nobles’.

, ‘La seducción’, ‘La tegua’ y ‘Nosotros los nobles’. En TV estelarizó proyectos como: ‘Cuna de lobos', ‘En carne propia’, ‘Alondra’, ‘La vida en el espejo’ y ‘Tengo todo excepto a ti’.

Gonzalo Vega / Redes sociales

¿Quién es Marimar Vega?

Marimar Vega Centro de Formación Actoral (CEFAC) , y debutó en 2003 en la telenovela ‘Enamórate’.

, y debutó en 2003 en la telenovela ‘Enamórate’. Estuvo en proyectos como: ‘Los Sánchez’, ‘ Eternamente tuya’, ‘Emperatriz’ y ‘Amor cautivo’. Después saltó a Cadena 3 para participar en ‘Las trampas del deseo’ y en Telemundo hizo ‘Silvana sin lana’.

‘Emperatriz’ y ‘Amor cautivo’. Después saltó a Cadena 3 para participar en ‘Las trampas del deseo’ y en Telemundo hizo La vimos en las series: ‘El juego de las llaves’, ‘De brutas’, ‘nada y Pacto de silencio’. En 2023 volvió a TV Azteca con ‘Doctora Lucía’, ‘un don extraordinario’. También ha destacado en cine y obras de teatro.

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