Mario Bezares revela por qué no vio a Paul Stanley durante su participación en ‘Hoy’ ¿lo evitó?

Hace unos días, se confirmó que Mario Bezares formará parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Por esta razón, fue invitado a la más reciente emisión de ‘Hoy’ para que hablara sobre su próxima participación en el concurso.

Su presencia en el programa causó mucha controversia, pues allí mismo trabaja Paul Stanley, hijo de Paco Stanley. Recordemos que, durante muchos años, Bezares fue el “patiño” de Paco en la televisión.

Tras el deceso del afamado conductor, Mario fue señalado como sospechoso en el caso del at4qu3 que le quitó la vida. Incluso, estuvo en prisión por más de un año. No obstante, después salió en libertad por falta de pruebas.

Desde que se anunció que Bezares estaría en el matutino de Televisa, hubo mucha expectativa sobre cómo sería el encuentro entre el “patiño” y el hijo de Paco Stanley. Sin embargo, esto no sucedió, pese a que Paul sí estuvo en gran parte del programa.

Mario Bezares estuvo en el programa Hoy / Captura de pantalla Hoy

No te pierdas: Mario Bezares sí asistió al programa “Hoy”, ¿Paul Stanley se fue del foro?

Mario Bezares no se encontró con Paul Stanley ¡ni en los pasillos de Televisa!

En una entrevista tras su visita a ‘Hoy’, Mario Bezares contó que no había visto a Paul Stanley en el programa o en los pasillos de Televisa.

Según su versión, se programó que su asistencia al programa fuera algo “rápido”, pues tenía otros compromisos, lo que evitó que se encontrara al hijo de su fallecido amigo. Sin embargo, aseguró que le dejó saludos y un gran abrazo.

“No pude entablar una relación con él. Tú sabes cómo son las transmisiones en vivo que son de quítate y ponte y entrevista y adiós. No tuve la oportunidad de verlo, pero le dejo un gran abrazo”. Mario Bezares

Si bien Mario afirmó que no se encontró con Paul por cuestiones de tiempo, muchos aseguran que el conductor de ‘Hoy’, quien aun no ha emitido alguna opinión al respecto, simplemente no quiso verlo y prefirió dejar que el resto de sus compañeros convivieran con él.

Te podría interesar: Paco Stanley: Así luce hoy el hijo de Mario Bezares, el que decían que se parecía al fallecido conductor

¿Qué hizo Mario Bezares en el programa ‘Hoy’?

Mario Bezares estuvo solo unos minutos en la sección "¿De qué me hablas?”, en la cual participaron Martha Figueroa, Andrea Escalona, Maryfer Centeno y Sebastián Reséndiz, quienes le hicieron algunas preguntas.

Luego de recordar cómo comenzó en la televisión, los conductores lo invitaron a bailar el famoso baile de “El Gallinazo”, por lo que Mario cumplió su deseo e incluso Escalona y Centeno lo acompañaron.

Bezares aseguró que tiene una estrategia para estar dentro de “La casa de los famosos México": “Sí, el divertirme y que me conozcan tal y como soy... (acepté) porque es un reto maravilloso para mí”.

Mario Bezares aseguró estar listo para la polémica y afirmó que no le teme: “Papacito de mi vida, con eso (con la polémica) te puedo dar una conferencia”.

Mira: Serie de Paco Stanley '¿Quién lo m4tó?': ¡Por fin alguien la defiende! Habla la viuda