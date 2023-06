Martha Figueroa asegura que Pepillo Origel no desea ser panelista en ‘La casa de los famosos México’

Martha Figueroa reveló quién es su celebridad favorita para ganar el concurso.

Desde el comienzo de La casa de los famosos México, Juan José Origel, mejor conocido en el mundo artístico como Pepillo Origel, se ha quejado de que el programa invite a presentadores de otras televisoras como panelistas, en lugar de llamar a gente de Televisa.

A raíz de esto, el conductor estuvo envuelto en una guerra de dimes y diretes con algunos colegas invitados al reality, incluido Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, y mucha gente especuló que realmente estaba molesto por no haber sido incluido.

Por ello, se le preguntó a Martha Figueroa, compañera de Origel en el programa ‘Con permiso’, si su amigo de verdad estaba enojado con la televisora de San Ángel por no recibir un llamado para el programa.

“Cada quien tiene sus ideas. Ayer me decía Joanna ‘¿Por qué (Pepillo) está tan enojado?’ No está enojado, solo está desquehacerado. Se pone a ver la tele. Le toma foto y escribe cosas. Le encanta hacer eso de toda la vida, solo que ahora se dan cuenta porque La casa de los famosos lo ve todo el mundo”, indicó en un encuentro con la prensa.

Martha Figueroa sostuvo que Origel no buscar ser panelista en La casa de los famosos México, pues no quiere desvelarse, además de que tampoco es muy fanático del reality.

“No, a Pepillo cero le gusta. No la ve. No le gusta desvelarse. No, él está feliz en San Miguel y todo”, afirmó la conductora.

En diversas ocasiones, Pepillo Origel se mostró molesto por la inclusión de conductores de Imagen Televisión como panelistas de LCDLFM / Instagram: @juanjoseorigel

Martha Figueroa no está en contra de que Televisa invite a conductores de otras televisoras

Aunque cree que en Televisa existen buenos elementos para ser panelistas en LCDLFM, Martha Figueroa no está en contra de que se invite a gente de otras televisoras, siempre y cuando sepan ponerle “sal y pimienta” a las galas.

“Quién vaya, pero que vayan a lo van y que la vean, y que se diviertan. Si nada más van a ver lo que les dijeron que dijeran porque pasó un clip, qué flojera”, puntualizó.

Finalmente, contó quién es su celebridad favorita: “100% Wendy. Yo no soy nada de apoyar géneros. A mí me choca esas de que ‘es que yo soy mujer’, pues ya te había visto, no pensé que fueras un perro. Yo creo que hay gente lista y no lista”, concluyó.

Martha Figueroa externó su apoyo total a Wendy Guevara, pues considera que es la que más aporta en la casa. / Instagram: @soywendyguevaraoficial

