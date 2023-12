Maryfer Centeno analiza a Kimberly Loaiza: “No hay humildad ni arrepentimiento”

Las críticas le están lloviendo a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja por haber engañado a sus fans al montar una escena en la que se ve al influencer siendo infiel a Kimberly con otra mujer en la cama. Ellos mismos admitieron en un video de YouTube que todo fue una estrategia para sacar una nueva canción. En el mismo mensaje Kimberly aprovechó para anunciar su retiro apra dedicarse a cuidar a su familia.

En redes sociales este tema es tendencia y la grafóloga experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, ya analizó a Kimberly para saber si sus disculpas son sinceras.

Maryfer comentó que la actitud de Kim fue más de confrontación que de disculpa y no se sintió un arrepentimiento: “Imagínate que yo me quiero reconciliar contigo, darte una explicación humilde de algo que me parece que no fue lo ideal, dime tú si eso no es contradictorio, tus gestos tienen que decir lo mismo que tus palabras”, señaló en su análisis.

Por si no lo viste: Kimberly Loaiza admite que la infidelidad de Juan de Dios Pantoja ¡fue un engaño a sus fans!

La experta reiteró que veía muchas incongruencias y contradicciones en su explicación: “Aquí no solo parece que hay incongruencias, sino al estar los dientes un poco adelantados, al haber tensión en el rostro podría parecer prepotente. Otra cosa es que en ningún momento vemos humildad, ni arrepentimiento. Es un lenguaje corporal que se considera como retador”.

Según Maryfer, la estrella de redes sociales se mostró a la defensiva y por eso también la gente está reaccionando en contra a las disculpas “No parece querer llegar a ningún acuerdo, está a la defensiva… a mí me parece que no logra conectar, no logra su cometido. Sí creo que pudo ser más empática al momento de explicar, yo no sé si realmente se vaya a retirar”.

¿Qué pasó con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja?

Después de que se filtrara el video en el que él se ve recostado siendo grabado por la supuesta amante, la opinión pública empezó a señalar que eso solo podría ser un montaje para promocionar una nueva canción.

Juan de Dios y Kimberly Loaiza siguen juntos / Instagram: @kimberly.loaiza

Checa: Kimberly, ‘la más preciosa’, comparte cuál fue el regalo de bodas que le dio Wendy Guevara

Al recibir estas críticas los influencers negaron que así fuera e hicieron creer a todos que estaban separados.

Sin embargo, realizaron un video en el que se disculpan por engañar a la gente, admitiendo que todo fue una estrategia para sacar una nueva canción.

El hecho fue reprobado por todo el internet y los influencers más seguidos de México están perdiendo apoyo y seguidores después de este engaño.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD, le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión (retirarse para cuidar a su familia), que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho pero estoy cumpliendo con decirles”, dijo la ‘lindura mayor’ en su video que ya se hizo viral.

Mira: Salen nuevos detalles de la muerte de Matthew Perry; el actor estaba enojado y quería dejar de fumar