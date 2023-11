Maryfer Centeno recibe fuerte advertencia de vidente por analizar el caso de supuesto gooming

Maryfer Centeno sigue dando de qué hablar después de que analizó el polémico video en el que Florencia Guillot presentó a la pareja conformada por Mauricio Cuevas y Paulina Florencia. Recordemos que el clip generó polémica en redes pues Guillot fue señalada como promotora del grooming. Esto debido a que Mauricio era un joven adulto cuando conoció a Paulina y ésta era menor de edad.

En ese contexto, hace unos días la grafóloga dio a conocer que recibió varios mensajes de intimidación en redes sociales, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se puso a su completa disposición. Le ofrecieron protección y también la posibilidad de comenzar un proceso legal contra quienes están amenazándola. Hasta el momento se desconoce si Centeno inició un proceso legal.

Ahora, tras la polémica Andreas, el famoso tiktoker realizó una fuerte advertencia a la también conductora y es que aseguró que Centeno está en peligro. Hasta le recomendó cambiarse de casa por su seguridad.

Así fue como Florencia Guillot promocionó su polémica entrevista / Instagram: @florencia.guillot

“Debe cuidar sus espaldas mujer inteligente, muy delgada. La siguen, la espían, siguen sus pasos y quieren callarla. Abusos, daños físicos, de noche van a visitarla para callarla, por información que ella tiene o ella sabe. Debe cambiar de casa o pedir ayuda al gobierno. Algo fuerte para ella, pero puede detenerse”. Andreas

Luego de recibir esta predicción la grafóloga agradeció al vidente: “Estoy viendo la advertencia que me hace Andreas, cosa que yo le agradezco inmensamente sobre todo la forma en la que se refiere a mí, el respeto”.

Además, Maryfer confirmó que las visiones del vidente son reales y por eso decidió acudir a las autoridades.

“Esto que él menciona pues sí, ha sido así. Pero justamente él al final menciona que es importante que yo acuda ante... la autoridad competente y así ha sido. Me he sentido absolutamente apoyada y cuidada”.

Maryfer Centeno pudo volver en sí luego de sufrir un desmayo en Televisa / Instagram: @maryfer_centeno

Finalmente, la especialista en lenguaje aseguró que no se dejará vencer y seguirá dando reportes del caso.

“Quiero decirles que no me voy a rendir. Que no me voy a dejar vencer, que no le voy a dar ese gusto a nadie. Que prometo hablar siempre con la verdad y desde el corazón”.

la manera en q los amigos del sujeto tenían mas consciencia sobre la edad, pero a la florencia guillot le pareció súper romántico en todo momento pic.twitter.com/xSQZNpEN5U — Boa Vitória ꕥ (@loverofartp) November 11, 2023

