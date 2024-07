Maryfer Centeno revela que temía que Niurka la contagiara de algo: “Tuve terror”

A inicios del año pasado, Niurka Marcos y la grafóloga Maryfer Centeno protagonizaron un fuerte encontronazo en el programa de Adela Micha ‘La saga’. Esto ocurrió luego de que la especialista analizó a la cubana y ‘la mujer escándalo’ no dudó arremeter en su contra.

Aunque el momento estaba inclinado a que ambas firmarán la pipa de la paz, todo se salió de control, ya que Niurka minimizó la profesión de Maryfer al decir que es muy joven para hablar de otras personas y analizarlas sin su autorización.

“Escuincla culic4g*, qué edad tiene esta escuincla que todavía le falta mucha vida para analizar. Todavía te hacen falta muchas cog*** muchas vidas, muchas caídas, te hace falta mucha vida para estar hablando estas mi3r…”, dijo Niurka.

En ese momento, Centeno expresó en sus redes sociales lo mucho que lamentaba este encontronazo. Sin embargo, dicho pleito fue retomado en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante en el que la grafóloga fue invitada.

¿Qué fue lo que dijo Maryfer Centeno de Niurka Marcos sobre su encontronazo en ‘La saga’?

La también colaboradora del programa ‘Hoy’ nuevamente habló de la situación tan controversial que vivió con ‘la Mujer escándalo’ y sorprendió a todos al revelar que siempre temió que la cubana la haya contagiado de una inf3cción de tr4nsmisi0n s3xu@l-.

Maryfer recordó que Niurka le puso los glut30s en la cara y ella tuvo “terror” de contagiarse de un v¡rus que se transmite con el tacto. ¡Hasta acudió al médico!

“Le conozco hasta las pom…, me puso las pom… en la cara y entonces yo tuve terror por meses porque hay virus que se contagian con el tacto y el 90% de la población lo tiene. Yo decía, tanto cuidarme, tan monógama, tan todo, para amanecer un día con verrugas (en el cachete)”. Maryfer Centeno

Sorprendido, Gustavo Adolfo cuestionó a la grafóloga si Niurka estaba s¡n ropa cuando sucedió lo que indica y ella respondió: “Era una ropa muy delgada”.

Agregó: “Yo le pregunté a mi doctora, fui una semana después, estaba muy preocupada... Yo me despertaba todos los días a agarrarme el cachete porque tenía terror que algo me pasara… Me puso las pom… En la cara porque estaba enojada conmigo...Pero gracias a Dios todo salió bien”.

Al momento, Niurka Marcos no se ha pronunciado a las declaraciones de Maryfer Centeno.

Así lo dijo Maryfer Centeno: