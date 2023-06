Maryfer Centeno se conmueve al ver a Yolanda Andrade y recuerda gesto especial de la conductora

El viernes 5 de mayo, reapareció Yolanda Andrade ante los medios, entre lágrimas, habló de su salud tras ser hospitalizada.

La salud de Yolanda Andrade encendió las alarmas, luego de que fuera hospitalizada y ella confirmara que estuvo al borde de la muerte.

La conductora, quien reapareció ayer, generó polémica al romper en llanto mientras hablaba con los medios sobre su crisis de salud. “Estoy muy cansada” fue una de las frases que compartió Yolanda Andrade, quien aseguró no se sentía bien, por lo que no se quedaría a grabar.

Ante esta aparición, Maryfer Centeno reaccionó al video y recordó una experiencia con la conductora, la cual aseguró demuestra la gran amiga que es Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade se encuentra

atravesando problemas de salud graves que la mantuvieron internada algunos días / Instagram: @yolandaamor

“El día de hoy Yolanda Andrade pide respeto, la vimos muy sensible en recuperación sin duda alguna, pero hoy les quiero contar algo que creo logra retratar quién es Yolanda Andrade, en algún momento estaba yo muy triste, muy triste”, comentó Maryfer Centeno.

La grafóloga compartió el nivel de amiga que es Yolanda Andrade y relató que gracias al consejo de Yolanda las cosas lograron salir bien.

“Ella me habla por teléfono en la noche, nombre que le cuento todo lo que yo sentía, para que vean el nivel de amiga, me acuerdo que me puse en mi vestidor, llorando, y ya vieron ustedes como me pongo, no tengo el síndrome del ojo seco como otras, yo si lloró, pero ella me dio un consejo que yo dije claro tiene toda la razón, todo salió muy bien, seguí el consejo”.

Yolanda Andrade reaparece en público tras su hospitalización y rompe en llanto / YouTube: Imagen Televisión

Agregó las cualidades que definen a la conductora de Moe y Joe: “Días después me dice no sabes ‘cuando acabé de hablar contigo, decía Dios mío espero haberla aconsejado bien’, Yolanda Andrade te dice las cosas tal y cómo las siente, no se caracteriza por tener filtros, se caracteriza por su seguridad, su belleza, por su sagacidad e inteligencia porque es genuina”, comentó.

Maryfer Centeno le envía mensaje a Yolanda Andrade

“Hoy por hoy Yolanda Andrade es una de las figuras más importantes de nuestro país y si hoy está pidiendo que respetemos su recuperación, tenemos que respetarla, ¿tú qué opinas? Todo mi amor, cariño para ti Yolanda, que te lo mereces como nadie”, finalizó.