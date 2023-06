Maryfer Centeno se desmayó en Televisa por un disgusto en Hoy, según Martha Figueroa

Hace unos días, Maryfer Centeno habló de los padecimientos que tiene y hasta rompió en llanto al darlos a conocer.

A unos días de su regreso a Con Permiso luego de grabar un reality en Televisa, Martha Figueroa destapó que una integrante del programa Hoy, sufrió un desmayo luego de tener un descontento con la producción.

La conductora reveló que Maryfer Centeno fue la integrante de Hoy que se desmayó luego de tener un disgusto a su llegada a Televisa, hace ya varios días.

Martha explicó por qué se desmayó Maryfer Centeno y dijo, “lo que pasa es que Maryfer Centeno siempre llega a última hora, llega a las 5 de la hora… Entonces la última vez llegó muy rápido y bueno, no había tiempo para que ella tomara bien el micro, ni de que se sentara tranquilamente, como la gente. Entonces, ya estando maquillado, le dijeron: ‘no, ya no vas a entrar’”.

Martha Figueroa destapó que Maryfer Centeno sufrió un desmayo hace unas semanas al llevarse un disgusto en Hoy. / Instagram: @maryfer_centeno

Al escuchar estas palabras, Maryfer se habría disgustado tanto que habría terminado por desmayarse, “le dio tal cosa de que le dijeran que ya no iba a entrar que se desmayó”, indicó la conductora de espectáculos.

“Se desmayó, pero como Lucía Méndez... entonces todo mundo adentro, y las de maquillaje pues en sus cosas y que pobrecita, que nadie la pelaba y todo mundo le pasó por encima, porque además era el día que iba a ir Paulina Rubio y todo mundo traía pendiente”, continuó contando.

Pero Martha también recalcó que fue El Capi Albores quien estuvo preocupado por la salud de su compañera, “El Capi Albores corría por toda Televisa diciendo: ‘tráiganle una Coca, tráiganle un refresco, échenle agua, ¿qué hacemos con esta muchacha?’… O sea el Capi sí estaba verdaderamente asustado”.

Maryfer Centeno pudo volver en sí luego de sufrir un desmayo en Televisa / Instagram: @maryfer_centeno

Finalmente, Maryfer pudo recobrar la conciencia luego de un tiempo, “ella duró así un rato y luego ya vino en sí y regresó”, indicó Martha.

“También tienes que llegar a tus horas y tienes que hacer lo que tienes que hacer sino ¿cómo?”, concluyó la participante del reality El Hotel de los Famosos, próximo a estrenarse en Televisa.

¿Qué tiene Maryfer Centeno?

Hace unos días, Maryfer se sinceró sobre los problemas de salud que tiene y rompió en llanto al decir que reconoce que es una persona “rara” ya que toda su vida trató de ser “normal” y encajar con lo que dicta la sociedad por lo que ha recibido críticas al no ser como ellos quieren, “hay gente que siente mucho odio porque mi comportamiento es atípico y no he podido encajar en los estándares de la sociedad”, indicó en sus redes.

“Lo que tuve fue epilepsia, crisis atónicas se detonan después de estrés o situaciones complicadas”, dijo sobre la enfermedad que le aquejó desde muy niña pero que ha podido controlar con el tiempo.

En redes sociales apoyaron a Maryfer Centeno luego de compartir las enfermedades que padece / YouTube: MaryFerCenteno

“Tengo un ligero grado de asperger; además de TDAH y ansiedad social porque me siento observada”, continuó revelando, diciendo también que algunos signos de ello es ser una persona ‘repetitiva’.

“Sí estoy loca, sí un poco. Todos tenemos algo de locura. No voy a cambiar ni seré perfecta”, concluyó entre lágrimas.