Maryfer Centeno se le va a la yugular a Adela Micha “porque no la supera": “está enamorada de mí”

La grafóloga Maryfer Centeno se enteró, gracias a Gustavo Adolfo Infante, que su nombre sigue siendo mencionado en ‘La saga’ tras la polémica que protagonizó con Adela Micha.

Maryfer Centeno era colaboradora de ‘La saga’, programa en el que tuvo un enfrentamiento brutal con Niurka, motivo por el que abandonó la emisión y aseguró no volvería por respeto al público.

Finalmente a inicios de 2023, la grafóloga reveló que no renunció, solo dejó de ir al programa, porque Adela Micha no le pagaba ni un peso por su colaboración. Micha reaccionó a estas declaraciones y aseguró que las cosas no habían sido como las contaba.

Checa: Christian Estrada dejó atrás a Alicia Machado y aparece en LCDLF como “príncipe” de Aleska

“Me desilusionó, ni siquiera lo de Niurka me pareció tan feo como lo de Adela (...) Nunca, ni un peso. Habíamos quedado que la monetización, pero tampoco, nunca llegó”. Adela Micha

Captura de pantalla

Maryfer Centeno explota contra a Adela Micha

Ahora Maryfer Centeno se enteró que Maca Carriedo aceptó que no le habían pagado a Maryfer Centeno porque se le paga a la gente de acuerdo con sus habilidades. Esto revivió la polémica de la grafóloga en ‘La saga’; y ante este comentario, la experta en lenguaje corporal aseguró que Adela Micha no la supera.

Instagram

Cabe señalar que el comentario fue hecho por Maca Carriedo y no por Adela Micha, pero aún así a la grafóloga le enfureció que mencionen el tema.

Checa: Mauricio Garza recuerda la polémica que vivió con Apio Quijano en La casa de los famosos México

Redes Sociales

Así lo dijo para el canal de Gustavo Adolfo Infante:

“No sé qué pasa con Adela Micha, pero creo que no me supera. Te juro que ni mis expretendientes me hacían tanto tango,es que tanto show no es normal, probablemente se enamoró de mí, soy su crush, alguna cosa muy extraña, que no es normal la que se portó mal conmigo fue ella”. Maryfer Centeno

Maryfer Centeno dice que a Adela Micha le gusta el pleito

En el mismo programa, Maryfer Centeno criticó que Adela Micha esté tan envuelta en polémicas y le guste que se genere este tipo de contenidos en su programa.

“Adela está equivocando su carrera. Ella sería extraordinaria productora de la lucha libre, quizá lo suyo es los pleitos. No ha tenido la suerte de que se agarren a golpes en su programa”. Adela Micha

¿Qué dijo Adela Micha tras acusaciones de falta de pago de Maryfer Centeno?

La conductora y periodista afirmó que tenía un acuerdo con Maryfer Centeno, que desde un principio ella le informó a la grafóloga que no tenía dinero para pagarle y Centeno insistió en colaborar en ‘La saga’. Afirmó que tenía pruebas y mensajes que demostraban que la joven estaba tergiversando todo.

Checa: Eliminado de LCDLF confiesa que su padre biológico es un famoso actor de telenovelas

Al momento, Adela Micha no ha reaccionado a los comentarios de Maryfer, ¿lo hará?