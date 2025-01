Maryfer Centeno y Marie Claire defienden a Gala Montes de las críticas; afirman que es una gran persona

En los últimos días, Gala Montes ha sido muy criticada por anunciar que estaba en una relación con su mánager, Icho, y “ponerle fin” a su ship con Karime Pindter, ‘Garime’. Para muchos, la actriz solo se “aprovechó” de la influencer para obtener más relevancia.

Pese a que hay muchos usuarios señalándola de “hipócrita”, algunos otros, incluidos celebridades, han salido a defenderla, pidiendo que la respeten y la dejen “vivir en paz”.

Tal fue el caso de Maryfer Centeno y Marie Claire Harp, quienes aprovecharon sus redes sociales para exigir un alto a las críticas contra la también cantante.

Maryfer Centeno asegura que Gala Montes es una gran persona

En un video para TikTok, Maryfer Centeno resalto que, si bien ‘Garime’ fue algo importante en su momento, eso no define la “vida” de Gala Montes, quien tiene el derecho de “explorar el amor de todas sus formas” con quien ella quiera.

Maryfer Centeno “Gala tiene todo el derecho de explorar el amor en todas sus formas. Gala es una maestra porque ha tenido la capacidad de mostrarse transparente y de decir las cosas, cómo las siente y cómo las va viviendo. Gala Montes es una persona de primera”

Además de halagar a la famosa, hizo hincapie en que siempre se está esforzando para tratar de hacer un cambio en el mundo: “Se pudo haber quedado en su privilegio, pero decidió sacar una canción de protesta”, indicó.

Para finalizar, dejó claro que la quiere mucho y la apoyará siempre en las circunstancias difíciles. De igual forma, aprovechó para afirmar que Gala le tiene mucho “aprecio” al ‘Garime’.

“Tu congruencia no está jamás en duda. Al contrario, viviste el ‘Garime’ al máximo, de corazón. Lo vimos. Igual estás viviendo de corazón esta etapa extraordinaria con Icho”, concluyó.

Marie Claire Harp pide que dejen ser feliz a Gala Montes

Por otra parte, Marie Claire Harp realizó una transmisión en vivo para redes sociales asegurando que Gala Montes es muy feliz, por lo que sus fans deben alegrarse por ella y dejarla “disfrutar del amor”.

Marie Claire Harp “Déjenla ser feliz. Déjenla que ella salga con quien tenga que salir. Es una mujer que se merece la felicidad y ustedes que veo que la quieren mucho, también apóyenla”

La conductora resaltó que esta situación puede ser “frustrante” e invitó al público a que “disfruten lo que ella tiene para dar”.

“Ya no invadamos su privacidad. La verdad es que yo siempre voy a quererla ver bien. Ya no quiero hablar más del tema. No quiero que me involucren en estos temas. Yo no tengo absolutamente nada que ver”, apuntó.

¿Por qué están criticando a Gala Montes?

Hace poco, Gala Montes anunció que ya llevaba tiempo saliendo con su mánager, Icho, lo que causó muchas críticas en su contra, pues con esto dejaba ver que el ‘Garime’ había terminado.

Los señalamientos solo fueron en aumento después de que le reclamara al público su falta de “críticas” hacia Karime, señalando que ella también ha salido con otras personas tras el fin de ‘La casa de los famosos México’.

