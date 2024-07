MasterChef Celebrity: Chef Poncho es criticado por no salvar a Litzy en la semifinal, ¿ella se quiso ir?

Estamos a unas horas de conocer cuál de los participantes de MasterChef Celebrity saldrá triunfador del reality. La última integrante que dejó ‘la cocina más famosa de México’ fue Litzy. La semana pasada se llevó a cabo la semifinal en la que Ferka, Jawy, Rossana Nájera y Litzy compitieron en diversos retos para definir a los tres grandes finalistas de la temporada.

Pese a sus esfuerzos, Litzy se convirtió en la última eliminada del concurso, algo que dio bastante de qué hablar entre los fanáticos del programa.

Los televidentes afirman que esta ha sido “la peor temporada”, ya que existe “mucho favoritismo” por parte de los jueces hacia ciertos participantes.

🚨¡𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗣𝗢𝗜𝗟𝗘𝗥!🚨 ¡NOOO! 😫 Esta noche despedimos a una cocinera excepcional. 🥺💔 Se quedó a solo un paso de la final, pero se fue con la frente en alto. 🍽️ ¡Gracias por todo! #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/WAZfBOP4Wm — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 15, 2024

Chef Poncho es criticado por no salvar a Litzy

En redes sociales, los seguidores del concurso han mostrado su descontento por los finalistas de la temporada, señalando que Litzy tiene más talento para la cocina y merecía estar en la gran final.

Incluso, algunos le han reclamado al Chef Poncho Cadena por no haberla ayudado en el reto de eliminación, principalmente cuando, para muchos, se ha esforzado más que Ferka y Jawy.

“Muy injusto que haya quedado afuera de la final”, “Merecías ganar”, “Te merecías estar en la final, se te va a extrañar”, “No Poncho, Litzy no. ¿Por qué no la salvaste? Por mucho, cocina mejor que Ferka”, “Muy obvio el favoritismo”, señalaron algunos comentarios.

Hasta el momento, Poncho no se ha pronunciado ante los reclamos de la audiencia. En tanto que Litzy usó sus redes sociales para agradecer el cariño y el apoyo que recibió del público a lo largo de su estancia en el concurso.

“¡Fue un verdadero honor haber participado en esta cocina tan espectacular! Me llevo lo mejor de esta experiencia. Grandes aprendizajes, grandes amigos, interminables risas, pero sobre todo saber que si haces las cosas con amor y disciplina puedes llegar muy lejos”. Litzy

MasterChef y los presuntos favoritismos

Una persona cercana a la producción de ‘MasterChef Celebrity’ contó en exclusiva para TVNotas que existe un cierto favoritismo hacia Ferka y Jawy, pues no solo reciben clases particulares de la Chef Zahie, sino que también tuvieron ciertas ventajas en la gran final.

“Veníamos de mucha tensión porque en programas anteriores se notó el favoritismo hacia algunos concursantes. Ya aquí fue el descaro. Resulta que cuando grabaron la última cocinada, a Ferka y a Jawy les faltó tiempo, y la chef Zahie pidió que se pararan los relojes para que pudieran terminar su platillo”, dijo.

De acuerdo con lo que nos dijeron, siendo consciente de esta situación, Litzy optó por no esforzarse en la semifinal para que la expulsaran: “Ella también se dio cuenta de muchas injusticias y prefirió no echarle ganas y quedar como expulsada. Sabía que no ganaría porque había favoritismo”, explicó.

