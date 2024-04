Maxine Woodside se “enoja” por no haber recibido boletos gratis para ver a Madonna en México

Hace algunos días, Madonna inició con los cinco conciertos que tiene programados en México, como parte de su gira mundial ‘The celebration tour’, con la cual festeja sus 40 años de trayectoria artística.

La afamada celebridad no solo ha deleitado a todos sus fans con sus mayores éxitos, también ha sorprendido con varios invitados especiales como Alberto Guerra, Guillermo Rodríguez y hasta la mismísima Wendy Guevara.

Si bien la presencia de Madonna en tierras aztecas ha causado mucha euforia en redes sociales, también hubo una situación en torno a sus conciertos que provocó la molestia de Maxine Woodside.

Maxine Woodside “reclama” sus boletos gratis para ver a Madonna

En una emisión reciente de ‘Todo para la mujer’, la llamada ‘Reina de la radio’ empezó a preguntar por sus boletos para ver a Madonna en el Palacio de los deportes.

“¿Qué pasó con mis boletos? ¿No me van a dar boletos para ver a Madonna?” Maxine Woodside

Tras esto, admitió que sí deseaba verla en vivo, pero que no pagaría “20 mil pesos” por el boleto, dando a entender que se le hacían muy “caros”. Aunque uno de sus colaboradores le comentó que las entradas estaban agotadas, la presentadora le reclamó a Ocesa por no haberle “guardado” un boleto.

“¿No me van a dar ni uno? ¡Qué bárbaros!”, expresó y mencionó que, al parecer, Maribel Guardia también se quedó sin la oportunidad de ver a la celebridad.

Ante su petición, una de las conductoras le pidió, en tono de broma, que no fuera “oportunista”, en tanto que el resto de los presentes solo se limitó a reírse de la situación.

Internautas tachan de “tacaña” a Maxine Woodside

Las declaraciones de la presentadora causaron mucha controversia en redes sociales y los internautas no dudaron en tacharla de “tacaña”. Incluso, recordaron su pleito con Ana María Alvarado, quien en su momento la acusó de no haberle pagado su liquidación tras despedirla de su programa.

“Vieja coda, mucha gente vendió y sacrifico cosas por verla. Que no la ch1...gue”, “Si la doña no quiere pagarle a Ana... ”, “En primera fila estaba 7 mil, los más baratos en mil 500 aprox, que no exagere”, “Tacaña total”, señalaron algunos comentarios.

