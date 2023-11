Medio Metro, tras su salida de “Las estrellas bailan en Hoy”, da tremenda sorpresa

El concurso ´Las estrellas bailan en Hoy´ ya llegó a su recta intermedia y los expulsados del pasado viernes fueron Gaby Ramírez y Medio Metro. Hablamos con ellos y nos compartieron su sentir ante su salida del reality. Además, el influencer ¡nos dio tremenda sorpresa!

Gaby nos dijo: “Ya lo veíamos venir. Todos en la competencia están muy fuertes y nosotros éramos los que teníamos que salir. De hecho, la semana pasada yo creí que ya nos íbamos a ir, pero gracias a Briggitte y Luja tuvimos una semana más, pero ya nos tocó. Queríamos estar hasta la final pero llegamos lo más lejos que podíamos llegar”.

Por su parte, Medio Metro señaló: “Me siento muy contento de que me hayan hecho la invitación. Gaby fue una gran compañera y toda la producción se portó de maravilla. Sí me siento un poco triste con mi salida, pero aprendí muchas cosas. Ya me llamaron para teatros de pueblo y circos”.

Además de estos proyectos, al influencer le está lloviendo trabajo. En exclusiva para TVNotas lanzó una gran noticia: “Ya me llamaron para la nueva telenovela de Juan Osorio y me siento muy contento. Se me abrieron muchas puertas en Televisa”.

Cabe destacar que el creador de contenido ya había aparecido brevemente en una producción anterior de Osorio, El amor invencible. Pero en esta ocasión tendrá una participación más importante.

Gaby también ya tiene otros proyectos: “Vienen telenovelas que no había podido agarrar por estar en el reality, pero ahora ya estoy lista y preparada. Con Medio Metro vamos a seguir trabajando juntos. El 17 de noviembre yo estaré con él en un show en Ecatepec”.

En cuanto a las críticas de los jueces, nos platicó: “Siempre nos dijeron que sonriéramos y nos moviéramos más. Nos daban buenas palabras pero sus calificaciones eran muy bajas, terrible pero ni hablar”.

Finalmente, Medio Metro nos confesó que su pareja favorita para ganar es la de Dania Méndez y Marco León.

