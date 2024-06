Melenie Carmona se sincera: ¿Sus amigas le han “tirado la onda” a su papá, Arturo Carmona?

Arturo Carmona se ha consolidado en la industria como uno de los actores más talentosos y galanes de las telenovelas mexicanas.

Incluso, ha estado envuelto en diversos romances con personalidades del medio, tal como lo fue Alicia Villarreal, con quien dio vida a su única hija Melenie Carmona.

También se mostró muy interesado por Dania Méndez en su estancia en ‘La casa de los famosos’ y supuestamente tuvo una relación amorosa con Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’. No obstante, él no ha confirmado esta información.

Arturo Carmona / Facebook: Arturo Carmona/ Instagram: Chismecito Channel

Te puede interesar: Daniel Bisogno y Pedro Sola hablan de la polémica de Eduardo Yáñez y ¿Mónica se molesta? “Están minimizando”

Melenie Carmona revela si sus amigas le han coqueteado a su papá, Arturo Carmona

En esta ocasión, Melenie Carmona, la también integrante de los ‘Herederos’ en el reality de ‘Juego de voces’, confesó que algunas conocidas le han coqueteado a su padre por su gran atractivo.

En el más reciente capítulo de ‘Pinky promise’, programa de YouTube de Karla Díaz, ‘los Herederos’ fueron invitados y hablaron como nunca acerca de su carrera, así como de su vida personal.

Resulta que Melenie Carmona fue cuestionada por el público, en la dinámica de preguntas y respuestas, si alguna de sus amigas se ha enamorado de su papá y la joven contestó sin tapujos.

Melenie decidió no tomar shot y contestar a la pregunta. La cantante, de 25 años, mencionó que sus verdaderas amigas no “le tiran la onda” al actor, ya que ellas solo la molestan cuando su padre se muestra coqueto en sus redes sociales. Sin embargo, sorprendió a confesar que tiene “conocidas” que sí se han enamorado de su papá, aunque no quiso mencionar sus nombres.

“Mis amigas, amigas, nunca lo hicieron en serio así de tirarle, pero tengo conocidas de mi edad que sí, regiomontanas, no voy a decir nombres, pero yo me entero de todo”. Melenie Carmona

Al momento, Arturo no se ha pronunciado respecto a las revelaciones de su hija. Sin embargo, usuarios no tardaron en reaccionar a las declaraciones de la joven.

Arturo Carmona / Facebook: Arturo Carmona/ Instagram: Chismecito Channel

Cibernautas consideran a Arturo Carmona uno de los actores más guapos de México

Usuarios congeniaron con las declaraciones de Melenie. Externaron que no habría mujer que no se rinda a los encantos de Arturo Carmona, ya que él sería uno de los actores más guapos de México. Por esta razón, empatizaron con la también hija de Alicia Villarreal.

Así lo dijo Melenie Carmona: