Mhoni Vidente predice que William Levy y Samadhi Zendejas tendrán hijos: “Va a ser papá de gemelos”

Recientemente, el actor William Levy captó la atención de los medios después de que la actriz Elizabeth Gutiérrez confirmara la ruptura de su relación. Ante ello, surgieron diversos comentarios que afirmaban que la actriz mexicana Samadhi Zendejas podría haber sido la tercera persona involucrada, situación que esta última desmintió.

No obstante, en el programa ‘La mesa caliente’ aseguraron que la actriz, Elizabeth Gutiérrez, estaría preocupada por el actuar de William y estaría averiguando para saber más detalles de lo que podría estarle ocurriendo. “Confirmamos que Elizabeth está investigando también si la actriz Samadhi Zendejas, con la que se le ha vinculado a William, está embarazada en estos momentos”, comentaron.

Igualmente la conductora Verónica Bastos dijo que ya investigó al respecto y comentó: “Por supuesto me dicen que esto no es verdad, que Samadhi no está embarazada de William Levy”.

En medio de la lluvia de declaraciones, Mhoni Vidente tiene otra información.

William Levy y Samadhi Zendejas / Instagram: @willevy @samadhiza

Mhoni Vidente predice que William Levy y Samadhi Zendejas tendrán hijos

Durante una trasmisión en vivo, la famosa compartió sus predicciones asegurando que el actor presuntamente le fue infiel a su esposa.

Trae un pleito casado con Elizabeth Gutiérrez. Cuatro veces le ha puesto los cuernos en 20 años con todas las protagonistas de telenovelas”. Mhoni Vidente

La vidente aseguró que William se convertirá en papá de unos gemelos e incluso que mantiene una relación con Samadhi Zendejas.

“Va a ser papá de gemelos con Samadhi Zendejas, es el tipo de mujer de William Levy. Se ve muy enamorada, va a terminar en pleito su relación de Elizabeth Gutiérrez con William Levy. Se ve una relación muy estrecha” Mhoni Vidente

Tanto William Levy como Samadhi Zendejas han aclarado ante los medios de comunicación que no tienen ninguna relación romántica, aunque sí mantienen una relación laboral. ¿Será que Mhoni tiene razón?

Mhoni Vidente hizo fuerte predicción / YouTube

