Michelle Renaud presume sus últimos momentos embarazada con emotivas fotos: “Pánzatelas”

Michelle Renaud y Matías Novoa siguen mostrándose más que emocionados por la dulce llegada de su bebé que, según dieron a conocer, ¡es un niño!

La pareja compartió en redes sociales que tienen todo listo para dar la bienvenida a su nuevo bebé en España, país donde tomaron la decisión de llevar a cabo el nacimiento del niño, así como vivir en familia.

Michelle Renaud comparte sus últimos momentos embarazada

Desde que la pareja anunció que están a la espera de un nuevo bebé, ambos han presumido el proceso de este embarazo en redes sociales.

En esta ocasión, Renaud no dejó ni siquiera pasar desapercibidos los últimos momentos con su pancita de embarazada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Michelle compartió en sus historias una ráfaga de fotografías de los últimos días de su embarazo.

En las imágenes se puede ver a la histrionisa, así como a su ahora esposo, Matías Novoa, juntos posando serios. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la pancita de Michelle.

Eso no es todo, poco después, la protagonista de ‘La herencia’ compartió en sus redes sociales una fotografía de ella sola, en la que presumió su abdomen verdaderamente abultado. Esto aunado a un divertido mensaje.

“¡¡Pánzatelas!! Disfrutando mis últimos días panzona”. Michelle Renaud

Como era natural, usuarios felicitaron y mandaron su apoyo a la actriz, así como a Novoa por la llegada de su nuevo bebé. Aseguraron se ven más que radiantes juntos.

¿Cómo nacerá el hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa?

Los famosos compartieron con la prensa que tomaron la decisión de que su bebé llegara en casa y de manera natural.

Detallaron que se prepararon en clases de HypnoBirthing, para preparar a la madre de manera física, mental y espiritual en el proceso de embarazo y luego del parto.

Esta situación causó total revuelo en redes sociales, por lo que la histrionisa respondió a las críticas.

Michelle Renaud / Instagram: @michellerenaud

“Hay mujeres que cuando saben que voy a tener a mi bebé en casa de manera natural me dicen que qué miedo. A mí me da más miedo que me metan cosas innecesarias al cuerpo y no dejen que mi cuerpo haga solo lo que lleva preparándose más de 9 meses. Los miedos son tan personales”, escribió.

Aún se desconoce la fecha puntual en la que Michelle y Matías darán la bienvenida a su nuevo bebé. No obstante, sus seguidores están más que al pendiente de sus redes sociales para conocer el anuncio de su nacimiento.