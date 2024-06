Raúl Araiza fue el culpable de que corrieran a una famosa actriz de una telenovela ¡Todo por su mal olor!

Raúl ‘el Negro’ Araiza se ha caracterizado por su sincera forma de ser, así como su gran sentido del humor frente a las cámaras. En esta ocasión, dio mucho de qué hablar por una fuerte revelación que hizo en el programa ‘Miembros al aire’, en el que también funge como conductor.

Raúl dejó boquiabiertos a sus compañeros de foro, así como a televidentes con su confesión. Resulta que el histrión fue el culpable de que despidieran a una famosa actriz de una novela y ¡todo por su mal olor!

Raúl ‘el Negro’ Araiza fue el culpable del despido de una famosa actriz

Mediante el más reciente capítulo del programa ‘Miembros al aire’, Raúl se sinceró frente a las cámaras y compartió con sus compañeros de foro la polémica anécdota en la que él provocó el despido de una famosa actriz con quien iba a protagonizar una telenovela.

Fue en medio de la dinámica ‘Érase una vez… Un miembro’ en la que Araiza recordó este polémico momento en su carrera. Manifestó los motivos por los cuales él fue el culpable de que la actriz no continuara con su papel protagónico. ¡Todo por su perfume!

El famoso comentó que se percató del peculiar olor del perfume de su compañera en las pruebas de escena. Aseguró que no fue de su agrado y rápidamente lo compartió con sus demás compañeros.

“Hicimos las pruebas de casting, bueno de escena. En la historia cambiamos de parejas, el tema al hacer las pruebas (Me di cuenta) que usaba un perfume muy particular”, dijo.

Raúl dio a conocer que él y sus compañeros de foro confirmaron que el perfume tenía un olor muy particular, hasta lo compararon con “extracto de m34d0s de gatito”. Por esta razón, tomó la decisión de hablarlo con la productora y, al poco tiempo, llegó otra actriz que ocupó el lugar de la otra histrionisa.



“Le digo (a otro actor) está c4br0n el perfume. Vamos a hacer escenas de b3s0s, imagínate después… El perfume era como extracto de m34d0s de gatito… Subimos a ver a la persona que funge como productora… Después llegó otra actriz”. Raúl ‘el Negro’

Como era natural, los demás conductores reaccionaron sorprendidos, incluso, José Eduardo Derbez reprobó el hecho de que Raúl “le quitara toda una novela a una persona”, mencionó.

Pese a que el conductor de ‘Hoy’ no dio a conocer el nombre de la actriz, sí destacó que dejó su carrera. No obstante, se casó con un hombre multimillonario, por lo que aseguró que no sentía remordimiento por provocar su despido.

