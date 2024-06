Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan su romance, Pepe Aguilar hace esto

Tras varias semanas de especulación, hace unas horas se confirmó el noviazgo entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, lo que ha causado mucha polémica, pues no ha pasado ni un mes desde que el cantante anunció su ruptura con Cazzu.

Cabe destacar que, tras darse a conocer la separación entre Nodal y la argentina, él y Ángela han dado muchas señales de su relación. No solo se les ha visto juntos en repetidas ocasiones, sino que también portan el mismo collar y hasta se fueron de viaje a Roma.

A pesar de que los jóvenes parecen estar muy felices y enamorados, Pepe Aguilar no aprueba la relación Te contamos que una fuente contó para TVNotas que el intérprete de ‘Mujeres como tú’ se siente intranquilo por la diferencia de edad entre su hija y Nodal.

“Ángela vive un sueño de princesa. Aquí lo único malo es que su papá, Pepe Aguilar, no está nada contento por esto. Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 y ella apenas 20. Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal y eso no lo vio venir”, dijo.

Ángela Aguilar / Facebook: Pepe Águilar

Pepe Aguilar no asiste a importante premiación de su hija ¿por enojo?

Aunado a esto, Pepe no asistió a los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, en donde Ángela fue galardonada con el reconocimiento ‘Dinastía Musical’. Tan solo se limitó a enviar un mensaje en el que felicita a su hija y lamenta no estar con ella.

“Quiero agradecerles a todos los que hacen posible este premio, estén tomando en cuenta a Ángela a tan temprana edad. Es un tremendo orgullo. Felicidades, hija. Qué lastima que no pude estar allá, pero yo y tu madre te mandamos todo lo mejor”, expresó.

Por supuesto, la joven se sintió sumamente conmovida y agradeció las palabras de su padre con un corto, pero emotivo discurso: “Un gran alivio y un gran privilegio el formar parte de una familia que ya vivió todo lo que yo estoy por vivir”.

Si bien la cantante no pareció molesta por la ausencia de su padre, muchos especulan que no asistió al evento por su enojo ante la relación de su hija y Nodal.

¿Dónde se encuentra Pepe Aguilar actualmente?

Pese a que su hija iba a recibir un gran premio, Pepe Aguilar se fue de viaje a Japón junto a su esposa, Aneliz, solos. A través de redes sociales, el artista ha compartido algunas imágenes de su paseo.

A palabras del artista, él y su esposa ya se “merecían” estas vacaciones: “La verdad que no conocía y rebasó mis expectativas. Quiero que me acompañen en este viaje, porque es un viaje compartido. A todos los que no han venido por acá trataré de explicarles lo mejor con fotos y videos. Es un viaje muy padre, porque lo estoy haciendo con mi esposa, solo. Desde hace tiempo no viajábamos. Los chavos crecieron y ahora hay tiempo de poder viajar solos nuevamente”, dijo.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no se ha pronunciado de manera directa sobre el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

