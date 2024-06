Ángela Aguilar recuerda a Pepe Aguilar tras rumores de romance con Nodal: “Me vas a extrañar”

Ángela Aguilar ha causado total revuelo en redes sociales luego de que se desataron rumores de que sostendría una relación amorosa con Christian Nodal.

Recordemos que ambos cantantes han sido captados juntos en Estados Unidos, así como en Roma. Incluso, se dijo que el intérprete de ‘Botella tras botella’ le regaló un anillo, así como un collar muy parecido al que él porta.

Todo esto sucedió después de que Nodal anunció su ruptura definitiva con Cazzu, madre de su hija.

La situación ha causado tanta controversia que también se habló de un distanciamiento entre la joven con su padre, Pepe Aguilar.

Eso no es todo, el cantante recientemente hizo su primera reacción a lo que se dice de su hija y de Christian en las redes sociales. ¡Le dio me gusta a un comentario que habla de Nodal!

Ángela Aguilar dedica emotivo mensaje a toda la dinastía Aguilar

En medio de este fuerte escándalo, Ángela Aguilar reapareció en redes sociales para compartir con sus seguidores la dicha que le da haberse consagrado como una grande de la música mexicana, pues el pasado domingo 9 de junio recibió el premio ‘Dinastía musical’ de Billboard durante la gala de Mujeres latinas en la música 2024.

Con motivo de este galardón, Ángela lanzó un emotivo discurso en el que destacó que el éxito no es solo de ella, sino del trabajo de sus antepasados, tal como el de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Sin embargo, no dejó a un lado a su padre, quien la ha apoyado a crear una exitosa carrera propia en la industria de la música.

“Un gran alivio y un gran privilegio el formar parte de una familia que ya vivió todo lo que yo estoy por vivir”. Ángela Aguilar

Agregó sobre su familia: “Siento como que me agarran, me abrazan, y me cuidan y me llevan por el buen camino”.

Concluyó: “Sé que esto no es por mí, sino que es por generaciones de sudor en la garganta, de noches de desveladas y de melodías compuestas”.

Ángela Aguilar rinde homenaje a Pepe Aguilar, su papá

Luego de este enternecedor mensaje, la también conocida como ‘Princesa del regional mexicano’ rindió homenaje a Pepe Aguilar al interpretar su canción ‘Me vas a extrañar’, en vivo.

Como era natural, todos los presentes la llenaron de aplausos y gritos de emoción luego de su cautivadora presentación.

Sin duda, Ángela dejó todo en el escenario al cantar uno de los temas más famosos de su padre, en medio de las especulaciones sobre su supuesta relación con Nodal.

Al momento, Ángela, Nodal, así como Pepe Aguilar, no se han pronunciado respecto a un romance entre los jóvenes.

Así cantó Ángela Aguilar: