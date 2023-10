Mientras Rodrigo Cachero va a terapia por su truene, Adianez presentaría a su nuevo novio a su familia en NYC

“La voy a amar siempre”: Es lo que dice Rodrigo Cachero sobre su ex, Adianez Hernández, a la vez que toma terapia para superar la traición. Ella por su parte ya habría presentado a su nuevo novio con su familia.

A unas semanas de destaparse que la actriz Adianez Hernández le había sido infiel al actor Rodrigo Cachero con Augusto Bravo, que era pareja de Larisa Mendizábal quien a su vez fue pareja de Cacheri y madre de su primer hijo, el escándalo continúa.

Rodrigo fue captado afuera de Televisa y habló sobre cómo ha sido la separación de la madre de sus dos hijos menores a causa de esta traición: “Es la madre de mis hijos, la voy a amar y respetar siempre. Es una gran mujer, es una gran mamá y nos estamos acomodando muy bien con los hijos”.

“Siempre un divorcio es doloroso. La verdad no (pensé que fuera mediática la separación) no sentí que fuéramos tan importantes”, continuó sincerándose.

También mencionó que está actualmente más tranquilo porque los cuatro pudieron tener una conversación adulta: “Sirvió mucho que las cuatro partes hablaran”, señaló.

“(Estoy) tomando terapia, flores de Bach, constelaciones, ayahuasca, todo lo que se pueda para estar tranquilo porque es triste porque te imaginas envejeciendo con esa persona, una familia… yo soy un poco papá luchón entonces las paredes de mi casa se sienten vacías, pero nos fuimos ahorita a Acapulco de fin de semana y los niños muy bien”, dijo.

Adianez y Rodrigo tuvieron dos hijos en su matrimonio / Instagram

El actor de la serie Control Z mencionó que por ahora seguirá en Televisa como director y está por iniciar un nuevo proyecto en San Ángel: “Le puse toda mi concentración a la novela pasada y a esta tengo que darle el doble”, destacó.

Además, hace unos días, Rodrigo y su ex, Larisa Mendizábal (quien también fue traicionada por su pareja, Augusto Bravo al comenzar una relación con Adianez), se encontraron para celebrar un logro de su hijo en común, quien se graduó del CEFAT la escuela de actuación y comunicación de TV Azteca.

Adianez Hernández y Augusto Bravo disfrutan su amor

En tanto esto pasaba, Adianez Hernández viajó a Nueva York y lo presumió a través de sus redes sociales donde se ha mostrado muy feliz.

Adianez tiene familia en NYC y al parecer hizo este viaje con su nuevo novio / Instagram

Y aunque no mostraron ninguna foto juntos, Augusto Bravo por su parte también presumió que se encuentra en la Gran Manzana disfrutando de lugares turísticos como la Estatua de la Libertad.

El nuevo novio de Adianez en la Estatua de la Libertad en NYC / Instagram

La pareja habría visitado Times Square, entre otros lugares, y hasta se han dejado comentarios en sus respectivas publicaciones.

Adianez y Augusto ya no ocultan su amor en redes y se dejan comentarios de amor / Instagram

Este sería el primer viaje que harían juntos y al parecer sería uno importante porque la actriz tiene familia en aquella ciudad, así que podría tratarse de una presentación formal de su nueva pareja ante ellos.

“Gracias familia por tanto. Desde Colombia, España, México… hasta NY. Me llevo esos apapachadores abrazos, hasta pronto. Nueva York te necesita y tú necesitas a Nueva York, decía mi primo y sí… no era tanto la ciudad que necesitaba, era de este bello escape perfecto, lleno de amor y de la familia que nunca falla… porque Family is Family y nada como la familia para apapachar el alma. Los amo”, escribió la también conductora en Instagram junto a fotografías de su viaje en familia.