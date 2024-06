Mitzy declara: “Me realizaron un ex0rc1smo... Cambiar mi orientación no fue difícil”

¡A Mitzy le hicieron un exorcismo!

José García Cárdenas, mejor conocido como ‘Mitzy’, es considerado el mejor diseñador de modas del medio artístico. Nos cuenta que no todo ha sido color de rosa. Cayó en los excesos de dr0g4s, 4lc*h0l y s3x0 que lo llevaron a la perdición.

“En mi vida actualmente no hay nada de amores. Se han burlado de mí por mi vida desordenada. ¡Fui un desastre! dr0g4s, 4lc*h0l y s3x0. Viví en el infierno. Llegó el momento en que no podía parar de drogarme y tuve que buscar ayuda profesional”. Mitzy

Mitzy / Gina Sánchez

Mira: ¡Charles Ans anuncia que debutara como padre y las redes enloquecen!

Fui a Alcohólicos Anónimos. ¡No me sirvió de nada! Eso me hundió más porque en la tribuna hablaban de la famosa ‘pi3dr4’ y yo decía: “Eso no lo probé”. Así que, cuando tuve la oportunidad, lo hice y me hundí mucho más. Me decían que el alc0h0l era una enfermedad. Yo no creía. Lo mío era alcohol y c0c4ín4. En ese grupo aprendí, pero a consumir más dr0g4s”.

“De una forma hermosa, recibí a Cristo. Soy cristiano, evangélico. Tengo 26 años liberado de todo exceso. Me dedico al evangelio, a mi congregación”.

“He sido bisexual. Estuve en 0rgí4s. Tuve relaciones con hombres. Pero también con mujeres y me enamoré de dos. No podía convertirme a Cristo y seguir con esa vida desenfrenada”.

“Desde hace 26 años, ni hombres ni mujeres. Cambiar mi orientación sexual no fue difícil. El 4lc0h0l y las dr0g4s eran mi problema. Si tomaba dos copas, no podía parar y después le metía a la cocaína. Muchas veces quedé inconsciente y me llevaban de urgencia al hospital”.

Mitzy se mantiene firme en sus decisiones ¡no más relaciones!

¿Extrañas el amor carnal?: “No. Hoy llevo una relación con el Espíritu santo. Tengo relación, no religión. En la congregación, para sacar todo lo malo, me hicieron una liberación, una deschamucadera. Me realizaron un ex0rcism0. Hoy recupero el tiempo perdido y soy inmensamente feliz y quisiera irme de este mundo al Reino con mi padre celestial. Soy rico, famoso, guapo, millonario. ¿Qué más quiero? No creo en la muerte, sino en la vida. Cuando me tenga que ir, solo voy a partir”, finalizó.

Ve:París Jackson y Ester Expósito protagonizan incómodo momento en desfile de modas ¡trágame tierra!

LA PSICÓLOGA MAUREN PATIÑO NOS DICE SI A TRAVÉS DE UN EXORCISMO SE PUEDE DEJAR DE SER GAY

“Una persona puede dejar de expresar su sexualidad. No significa que cambia su orientación sexual. Ya está prohibido en nuestro país ejercer estas prácticas de conversión o agresiones en contra de las personas con sexualidad diferente. No hay nada que pueda cambiar nuestra biología, la naturalidad de nuestras preferencias sexuales. Después de un evento traumático la persona puede decidir o no expresar o ejercer sus deseos sexuales a consecuencia de un gran trauma”.

Para más notas exclusivas como esta, corre a buscar el número más reciente de tu revista TVNotas.

José García Cárdenas, mejor conocido como ‘Mitzy’,

/ Liliana Carpio



Lee: Maluma: Cajero de tienda de autoservicio confunde al cantante ¿con Maluma?