Mr. Doctor reaparece tras orden de arresto en su contra por denuncia de Maryfer Centeno, ¿irá a prisión?

Hace algunas semanas, Maryfer Centeno inició un proceso legal en contra de Mr. Doctor por discriminación y violencia de género. Esto, debido a ciertos videos en los que él duda de su conocimientos y emite fuertes críticas. Durante el pasado fin de semana, se dio a conocer que el influencer tenía una orden de arresto en su contra por no haber cumplido con las medidas cautelares del juez y continuar hablando sobre ella.

Cuando se reveló la noticia, el creador de contenido solo se limitó a confirmar la información y asegurar que hace responsable a la grafóloga, en caso de que le llegue a pasar algo grave.

“Acaban de girar un arresto hacia mi persona, si algo me pasa hago responsable a MC”, expresó a través de sus redes sociales.

Mr Doctor dio a conocer la orden de aprehensión que hay en su contra / Facebook

¿Mr. Doctor irá a la cárcel por orden de arresto en su contra?

Tras una breve ausencia de internet, Mr. Doctor compartió un video para YouTube explicando que la orden de arresto en su contra se debió a que supuestamente no respetó las medidas cautelares y continuó mencionando a la grafóloga en sus videos. A raíz de todo esto, él, mediante su equipo legal, metió un amparo para suspender dicha orden.

Mr. Doctor “Justo el sábado, me hablan mis abogados y me dicen que hay una orden de arresto por haber incumplido las medidas cautelares. (Me dijeron) ‘vamos a meter un amparo y vamos a ampliar esta cuestión’. Mis abogados han tenido la confianza en mí”

Asimismo, mencionó que, en sus últimos videos referentes a este tema, jamás ha mencionado de manera directa el nombres, resaltando que, en las pruebas para girar la orden, se usaron tuits con emojis, algo que se le hace muy absurdo.

“La verdad es que es absurdo el por qué tengo una denuncia, por lo cual esto se ha salido de control, pero, cuando me pongo a leer las razones por las que se giró una orden de arresto a mi persona, dije ‘esto es absurdo’. Yo no dije nombres. ¿En qué consiste esta orden de arresto? En pasar 36 horas en la cárcel”, expresó.

Mr. Doctor niega “incitar el odio” contra Maryfer Centeno

Durante su video, el influencer dejó claro que solo es “responsable” de las cosas que opina, más no la forma en la que sus palabras sean interpretadas, afirmando que su intención nunca ha sido “generar hate”.

“En mis entrevistas, he dicho que no busco que se ataque a alguien más, yo lo único que he pedido es que, durante este proceso, cuando llegue la audiencia, se haga de la manera más imparcial y que el juez decida si cometí un delito”, señaló.

Y añadió: “Yo no entiendo de dónde sacan esto, pero, claro, hacen todo esto para dar miedo. A mí se me hace absurdo todo esto”.

Mr. Doctor / Captura de pantalla

¿Cómo está Mr. Doctor tras orden de arresto?

Para finalizar su video, se dijo estar tranquilo y confiado en sus abogados para resolver toda esta situación de la mejor manera posible. De igual forma señaló que, en su momento, mostrará todas las pruebas de las “injusticias” que están cometiendo en su contra.

“Dicen que no hay palancas, a mí me da la impresión de otra cosa. Estamos a la espera del amparo. No tengo miedo. Yo estoy bien. Yo hoy quiero verbalizar que yo también quiero paz. Creo que es absurdo que esto haya llegado a niveles tan altos de comunicación. Yo quiero mediar”, concluyó.

Hasta el momento, Maryfer Centeno no se ha pronunciado ante las palabras de Mr. Doctor, quien dejó ver que ya no quería seguir con esta batalla legal.

