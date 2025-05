Muere cantante mexicana a los 28 años: revelan la conmovedora súplica de su madre en el funeral

La cantante mexicana Lean Ponce, cuyo nombre real era Linda Elizabeth Mendoza Ponce, falleció a los 28 años, dejando en shock a su familia, amigos y seguidores. Con una propuesta musical auténtica y una creciente presencia en la escena independiente de La Laguna, su partida ha generado una profunda conmoción.

Despiden a Lean Ponce en redes

La noticia de su muerte se confirmó el pasado 28 de abril a través de redes sociales. Amigos, colegas y seguidores compartieron mensajes de dolor y homenaje hacia la joven artista. El cantante Mike Nevárez fue uno de los primeros en reaccionar:

“Siempre fue un placer ser tu amigo estos años... Gracias por compartir tu hermosa aura conmigo”, escribió en redes sociales.Por su parte, el cantante y comediante Sergio Navarro Jr. también se sumó a las condolencias, describiendo a Lean como “una persona con un alma maravillosa”. Asimismo, informó que los servicios funerarios se llevarían a cabo en la Funeraria Los Pinos, en Torreón, Coahuila.

Muere Lean Ponce / Facebook: Lean Ponce

Revelan petición de mamá de Lean Ponce en su funeral

Poco después del anuncio del fallecimiento, medios como Telediario y Estadio Deportes difundieron que la madre de Lean, Mary Ponce, hizo una petición muy especial durante el funeral. Autorizó que quienes acudieran a darle el último adiós interpretaran las canciones de su hija como forma de homenaje. La madre, devastada por la pérdida, pidió respeto y privacidad para enfrentar el duelo familiar.

Mira: Muere cantante en un trágico accidente automovilístico

Muere Lean Ponce / Facebook: Lean Ponce

¿De qué murió Lean Ponce?

Hasta el momento, la familia no ha confirmado oficialmente la causa del fallecimiento. Sin embargo, Estadio Deportes informó que en abril, antes del deceso, la madre de la cantante había solicitado donadores de sangre para una cirugía mayor, lo que sugiere que Lean Ponce pudo haber enfrentado complicaciones de salud.

Muere Lean Ponce / Facebook: Lean Ponce

¿Quién fue Lean Ponce?

Lean Ponce, originaria de Gómez Palacio, Durango. Nació en 1997 comenzó su carrera musical desde los 16 años, grabando coros para raperos locales con recursos muy limitados. A los 22 años lanzó su primera canción como solista, consolidando su estilo entre el hip hop, el pop y otros géneros.

En entrevista con Complot Hip Hop, expresó su visión sobre la participación de las mujeres en la música urbana:

Muere Lean Ponce / Facebook: Lean Ponce

“Me encanta ver a las mujeres dejando toda su esencia y forma de pensar en cada melodía”. Su último sencillo, titulado ‘Calma niño’, fue publicado el 21 de marzo. En su video aparece en un cementerio, vestida como en un funeral, rezando en las tumbas. En su canal de YouTube, Lean compartió el significado detrás del tema, como un himno de esperanza a quienes sufren para decirles que no están solos y siempre pueden buscar a Dios:

“Escribí ´Calma niño´ con todo mi amor, buscando consolar a las personas que están pasando por momentos difíciles; un proceso de duelo,... miedo, tristeza,...... esos momentos que nos hacen sentir un gran vacío que muchas veces no sabemos manejar... Tengo claro que a veces nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo, nos puede hacer sentir que podemos perder el control, pero espero que comprendas que no estas solo. En mis momentos mas oscuros había algo que me hacia sentir mucha esperanza y amor dentro de mí. Tú también puedes buscarlo, y Él vendrá. Puedes llamarle como quieras... Yo lo llamo Dios. Dios nos bendiga a todos, expresó la joven.

Mira: Querido cantante confiesa tener VIH y dice: “No sé a qué personas contagié”