Nagibe Abbud, cantante, actriz y ahora activista en contra del maltrato animal: “esto es por gusto y amor”

La guapa joven es sobrina del actor Omar Chaparro; sin embargo, por si sola y gracias a su talento y carisma se ha abierto las puertas en el medio.

La actriz y cantante Nagibe Abbud desea, desde su trinchera, apoyar a todo los animales para que sean tratados con respeto y dignidad, por lo que ahora anunció que se convertirá en activista pro de los animales y de la naturaleza.

Nagibe desde muy pequeña ha estado en contra del maltrato a los animales y naturaleza, por lo que ahora, como figura pública, busca crear conciencia entre sus seguidores y público para erradicar el maltrato a los seres vivos.

De modo que desde pequeña ha tenido el gusto de ayudar a los demás, así como en el cuidado a los perritos de la calle, por lo que al cumplir 15 años apoyó a algunas fundaciones de animales al donar comida.

Incluso, señaló que cuando ve a algún animalito, en la calle, trata de rescatarlo y ayudarlo aplicando el protocolo de rescate, pues lo esteriliza y posteriormente lo da en adopción para que tenga una vida digna con alguien que sí lo cuide.

Platicamos con Nagibbe y nos contó su deseo de ser activista en pro de los animales, en cuál buscará aportar su granito de arena en esta lucha constante para preservar una vida digna a todos los animales.

-¿Ahora vas a compaginar tu faceta de cantante con la de activista?

“Así es, aunque siempre he hecho esto de ser activista, ya que desde los 8 años he tenido la fortuna de actuar y cantar, y también comencé a apoyar algunas fundaciones que ayudan a animalitos. Y he platicado con muchos rescatistas y me conecté con ellos gracias a sus historias que me contaban y por eso comencé a apoyarlos, con donarles comida”.

-¿Cómo te sientes de aportar tu granito de arena?

“Me siento muy bien, porque todo esto es por gusto y amor, cuando yo rescato a un perrito le hago el protocolo de salud completo, ya que algunos vienen de situación de calle. Los esterilizo, ya que eso es clave para acabar con el abandono y maltrato animal en la calle, y después los pongo en adopción”.

-¿Qué opinas de las nuevas leyes que se van implementando a favor de cuidar a los animales?

“Me da mucho gusto, porque al ver que ya hay castigos más severos para la gente que maltrata a los animales, y dicen que ellos no quieren verse en la cárcel. Pero lo que importa es que lo dejen de hacer, y eso me da mucho gusto, que hoy se ve más ese respeto que antes, porque si te cachan maltratando a un animalito, te dan mínimo 6 meses de cárcel, y te multan económicamente, pero me da gusto que realmente se está haciendo un cambio”.

La famosa reveló que no podría dedicarse al cien al activismo, pues actualmente está produciedo su primera cinta.

-¿Por otra parte, tienen algún proyecto de actuación o te abocarás cierto tiempo a ser activista?

“No podría dedicarme al cien por ciento al activismo, porque si yo no estoy actuando, cantando, o detrás de cámaras, siento que estoy muerta. Si yo no estoy bien conmigo misma, yo tampoco podría estar bien con los animalitos. Estaría todo el día triste, pero por ejemplo ahorita, estoy produciendo mi primera película en género comedia romántica, y mi sueño es tener mi propia productora”, finalizó.

Nagibbe Abbud es una actriz y cantante chihuahuense, que nació en 1997; quien desde muy chiquita comenzó a tener la ilusión de ser actriz y cantar. A los 8 años, incursionó en el teatro musical.

En 2016 entró al CEA de Televisa, y ha tenido algunas participaciones en La Rosa de Guadalupe, Como dice el Dicho, Esta historia me suena. También trabajó en la novela La reina soy yo y en cine estuvo en la cinta Señorita 89, La rebelión de los Godines; actualmente está produciendo la cinta Es por ti.