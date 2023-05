Natalia Alcocer alza la voz por las mujeres que son criticadas por tener hijos de diferentes papás

La influencer, de 33 años, está a días de dar a luz por cuarta vez, en medio de un pleito legal que enfrenta contra su ex, Juan José ‘N’.

Hace unos días en el programa Ventaneando presentaron una nota donde Natalia Alcocer, de 33 años, acudió a un tendedero de deudores de pensión en la Plaza de la Revolución, por la falta de pensión alimenticia que hasta la fecha le debe su expareja, Juan José ‘N’; en la misma emisión presentaron una entrevista que le hicieron junto con su novio, Michael Conh del Real, de 30, donde hablaron sobre su embarazo.

Lo sorprendente fue la reacción que Daniel Bisogno, de 49, y Pedro Sola, de 76, tuvieron al comentar su caso, juzgando su nuevo embarazo, que antes se convirtió en mamá tres veces con diferentes parejas y compadeciéndose de Michael, pues dijeron que no sabe en lo que se metió. Al respecto, la influencer nos dijo qué piensa sobre esos comentarios:

-Hace unos días, Pedro Sola y Daniel Bisogno hicieron unos comentarios sobre ti en Ventaneando, ¿quisieras comentar algo al respecto?

“Son bastante retrógradas, yo creo que demostraron lo poco evolucionados que son. Como hombres y creo que los dos, con una preferencia sexual, que son punta de lanza de una comunidad en donde no debe haber prejuicios, donde no se le debe juzgar a alguien por su sexualidad, sigo sin entender cuál es el tema de que tenga tres hijas de diferentes hombres. Que sepa todo el mundo que tres penes estuvieron dentro de mí, es lo único que entiendo”.

-Dijeron que has tenido hijos de diferentes papás...

“A nosotras nos juzgan, pero hay muchos hombres (que tienen casos similares), un ejemplo es Eugenio Derbez, tiene hijos de diferentes mujeres y nadie le dice nada, al contrario; yo lo admiro y creo que es lo que menos tiene que importar, entonces yo lo voy a tomar de quien viene”.

En Ventaneando presentaron una nota de deudores de pensión en la cual hablaron de Natalia Alcocer y su embarazo. / @ventaneandouno

-Fueron comentarios fuertes...

“La verdad es que Daniel, todo mundo sabe lo que es (se dice que es homosexual), pero él sigue sin decirlo y creo debe ser muy fuerte ver a una mujer que aparte de que disfruta su sexualidad, tiene los pantalones para sacar adelante a su familia, aparte de que mi familia nunca va a tener que reclamar nada, porque sabe muy bien quién soy”.

-Y también opinaron acerca de Michael, tu novio, de cómo debería proceder...

“Aparte ni sabe cómo se llama (Pedro lo llamó Michael York), qué lástima, me imagino que debe ser muy difícil para Pedro Sola ver a dos personas enamoradas, ¿no?”.

-Los conceptos que usaron de que te embarazaron, te preñaron, a Linet Puente no le parecieron correctos...

“Es que siguen hablando de nosotras como si fuéramos animales, y lo que estamos demostrando es que somos mujeres que luchamos, que estamos cambiando leyes y la forma de pensar, y supongo que esto debe ser muy intimidante para gente como ellos”.

-¿Les hablaste o les escribiste para comentarles algo sobre lo que dijeron?

“Son tan insignificantes y su manera de pensar es tan penosa, que ni se merecen que yo los tuiteé; fue de vergüenza cómo reaccionaron ante una mujer y lo que realmente era importante era una mujer violentada que está luchando, y ellos estaban preocupados por cuántas parejas he tenido”.

-¿Vas a tener una próxima visita con ellos?

“Las llevo con la señora Chapoy, estoy muy agradecida, porque aparte muchas de las mamás que fueron al tendedero, le agradecieron el espacio, entonces me encantaría ver a Daniel, ¿y sabes qué?, desde que estuve en Quiero cantar se la pasó criticándome; creo que quiere ser yo, pero no tiene mi fuerza. Se quiere comer lo que yo me estoy comiendo, pero no lo puede decir”.

-Recientemente tuviste una nueva audiencia por la denuncia de presunta violencia familiar contra tu expareja...

“Sí, nos fue muy bien. Son dos años de mucha lucha, cansancio, pero se empieza a ver la luz”.

-¿Se va a juicio?

“Sí, ahorita es lo que estamos viendo, hoy no le dieron la suspensión, es lo que él (Juan José “N”) había solicitado con una cantidad, porque piensa que así se puede arreglar todo, y pues no”.

-Él te ofreció 50 mil pesos, ¿tú cuánto tienes cuantificado?

“No hay reparación de daños económica, esto no es por dinero; yo lo que hice fue responder a una demanda (de pensión alimenticia) que él impuso con muchas mentiras, donde él se quita dinero, puestosy propiedades para querer dar lo mínimo a su familia... yo lo que hice fue contestar”.

-¿Cuándo se vuelven a ver?

“El 16 de junio tenemos otra audiencia”.

-¿Ese día qué va a pasar?

“Él pidió irse por otro camino, no quiere enfrentarse, sale y dice que no tengo las pruebas suficientes, que estoy mintiendo; si todo fuera como él y su pareja dicen, yo no tendría miedo de irme a un juicio oral y demostrar lo contrario”.

¿Qué ha pasado con el juicio de pensión alimenticia?

“Nada, debe 23 meses. No sabemos cuándo hay una nueva audiencia en el juzgado de lo familiar. Tenía a mi abogada comprada, había 30 notificaciones y yo no sabía qué pasaba”.

-¿Dices que tu abogada se vendió?

“No sabemos, pero si tienes 30 notificaciones y no te enteraste de ninguna y de repente te arrestan y no hace nada, pues algo está raro”, concluyó.

¿QUIÉN ES NATALIA ALCOCER?



Nació el 4 de julio de 1989, en la CDMX.

2014. Su primer trabajo fue en el programa Zona ruda.

2015. Fue conductora de la transmisión digital

del reality Big Brother México .

del reality . Fundó su propia empresa Botica Oliver, donde vende productos para la piel.

Participó en Survivor México 2021 , así como en Todos a bailar y Quiero cantar, de Venga la Alegría .

, así como en . 2022. Estuvo en La casa de los famosos 2.

CON SU EX, JUAN JOSÉ “N”, TIENE UN PLEITO LEGAL