Natalia Téllez confiesa por qué renunció al programa Hoy

La actriz y conductora Natalia Téllez habló sobre su salida del programa ‘Hoy’ cuando hubo un cambio de producción hace unos años.

En una reciente aparición en el programa de YouTube ‘Pinky promise’, contó las razones por las que decidió salir del matutino pese a que era una de las figuras que aportaban frescura y diversión al programa.

Recordemos que Natalia Téllez formó parte del equipo de conductores de ‘Hoy’ durante el periodo de la producción de Reynaldo López, pero cuando llegó la fallecida Magda Rodríguez la conductora decidió salir.

Natalia renunció a ‘Hoy’ / Instagram

¿Por qué salió Natalia Téllez de Hoy?

Según Téllez, la idea del matutino que tenía Magda era muy distinta a la que tenía Reynaldo, así que se vio sorprendida por el contenido: “Cuando yo estaba en ‘Hoy’, a mí me llamó Reynaldo López, que la verdad fue un jefe que me dio mucho chance de crecer y al final también ser yo en ‘Hoy’. Después cambiaron a la producción de Magda Rodríguez y el cambio para mí fue brutal porque era una producción completamente diferente, con una idea de matutino muy diferente, bailan mucho, (decían): ‘Vamos a echarnos pasteles’, y cosas que yo decía: ‘¡Órale!’”.

Es así que su decisión de dejar el programa se debió a que quería crecer en su carrera y todo se fue acomodando para ello: “Al final fue justo el tiempo en que mi agencia me empezó a mandar a castings de actuación, lo cual fue maravilloso porque eso es lo que yo estudié y lo amo y empecé a ir a castings y me empecé a quedar, pedía permisos y a Magda le enojaba y era como: ‘Esto debe ser tu prioridad’. Yo decía: ‘No sé si quiera estar aquí para siempre, honestamente’”.

La actriz también contó el momento en el que finalmente tomó la decisión de renunciar. “Me quedé con un papel en la película ‘Veinteañera, divorciada y fantástica’ y me encantó la película. Pedí el permiso y Magda me dijo: ‘No, ya te habías ido’, y yo pedí renunciar. Dije: ‘Yo ya me voy de aquí. Renuncio’, pero era exclusiva (de Televisa) Tienes un contrato y vas a Hoy. Entonces me tuve que quedar ocho meses más, después de que dije: ‘Ya’. Estaba muy asustada. Al final decía: ‘Mientras más me quede aquí menos me voy a poder ir. En cambio, si me voy y tomo la decisión, ¿por qué no confiar en que puedes hacer otra cosa? A lo mejor me va bien’”.

La conductora aseguró que su salida de ‘Hoy’ no estuvo relacionada con conflictos con sus compañeros de trabajo. “Honestamente, y yo lo puedo decir aquí, yo ya no quería estar. Era agotador para mí estar todos los días. No has desayunado y ya estás diciendo cosas. Yo las admiro. Necesitas mucha fuerza para quedarte en ese lugar”, concluyó.

