Nelson Carreras, en franco crecimiento después de La Academia

Nelson Carreras participó en La Academia 2022, donde quedó en cuarto lugar y tiempo después debutó en Teatro musical en la obra Todo Mundo Habla de Jamie.

El excadémico de 21 años de edad, Nelson Carreras, nacido en Cuba y criado en Guatemala, demostró que al igual que muchos de sus compañeros de generación, tienen mucho talento y ganas de sobresalir en la industria, lo que lo ha llevado a desarrollar una prolífica carrera que abarca hasta el teatro musical.

Platicamos con él en nuestro TVNotas Live y nos contó de todo, desde su relación con los jueces del reality, sí como con Myriam Montemayor, la madrina de esta emisión de La Academia, sus excompañeros y sus planes como artista, así como la emoción que le genera el ser parte de la puesta en escena Todo mundo habla de Jamie.

Nelson Carreras revela cómo es su relación con la madrina de su generación, Myriam Montemayor / Cortesía del artista Nelson Carreras

Nelson afirmó que los jueces mantienen una relación muy cordial con él, y que no hubo ninguno con el que haya deseado no volver a trabajar. “A ninguno le haría ese desplante, todos estuvieron invitados a mi rueda de prensa de la primera función que di como Jamie, porque a todos les agarré mucho cariño y mucho respeto y los dos que no pudieron llegar que fueron Ana Bárbara y López Gavito, fue por su agenda”.

En cuanto a sus compañeros, le comentamos que el público se preguntaba cómo estaba su relación con Rubí y Cesia, con quienes hizo buena amistad en el reality, pero que recientemente, no se les había visto juntos, situación que generó especulaciones sobre una posible molestia entre ellos.

“Todos fueron a mi conferencia, Cesia y yo hablamos seguido... Así que no se preocupen, igual con Rubí, también nos hablamos, solo recuerden que Rubí (está) en San Luis, yo me fui a Guatemala, después vine a vivir acá, luego Cesia se fue a vivir a Honduras, Jackie en Mazatlán, Andrés se fue a Obregón, entonces todos estamos super separados todo el tiempo, pero no significa que no nos queramos”, mencionó.

En cuanto a la madrina de esta generación de La Academia, Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación de La Academia, con quien se dijo se distanciaron por una broma en la que Cesia la imitaba y él y Rubí la se reían, Nelson se sinceró.

“Con la madrina es diferente que con los jueces, en mi caso no tuve mucha interacción con ella. En este caso fue la que menos tiempo estuvo conviviendo con nosotros y menos estuvo en el proceso, en el caso de Myriam se enfocó en ir a visitarnos de vez en cuando, de contarnos su experiencia... siento que su papel no fue tan social con nosotros”, explicó.

Y sobre si se distanciaron, y ella los dejó de seguir en redes sociales, aclaró: “No, nunca nos siguió, es bien chistoso, se hizo el gran chisme de que nos dejó de seguir, pero la realidad es que nunca nos siguió. Y ella, incluso, en una entrevista dijo ‘yo nunca realmente los seguí, no tuvimos ese acercamiento, no quería que se notara ningún favoritismo’ y lo de Cesia fue una broma interna de nosotros, fue algo divertido y cada quien toma el humor de maneras diferentes”.

Nelson Carreras se sinceró sobre su relación con los jueces de su generación en La Academia / Cortesía del artista Nelson Carreras

