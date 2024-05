Ni Clovis ni Christian Estrada, Aleska revela que aún ama a Nicky Jam ¿volvería con él?

Aunque Clovis y Christian Estrada han puesto toda la carne al asador para conquistar a Aleska, el corazón de la venezolana tiene dueño y no es ninguno de ellos, sino su ex Nicky Jam.

Cabe destacar que anteriormente Aleska confesó que en su momento, pese a estar muy enamorados, ambos cometieron errores que los llevaron a tomar la decisión de separarse.

“Habiamos sido muy t0x1c0s, el uno con el otro en querer tener todo el control. Él me revisaba el teléfono, yo revisaba el suyo, veíamos todo. Me bl0queó a todos los hombres. Lo siento Nicky, pero me bloqu3aste a todos los hombres habidos y por haber”, contó.

Aleska abraza a Nicky Jam / Instagram: @nickyjam

Aleska confiesa que aún ama a Nicky Jam

En una charla reciente en el programa, Aleska compartió abiertamente con Lupillo Rivera sus sentimientos. A pesar de los intentos de otros concursantes por ganarse su afecto, ella afirmó:

“Yo a Nicky lo amo. Ya yo sé que el día de mañana, supongamos, Nicky y yo volvemos, ya es para casarnos, para tener hijos, ya es bien. Yo estoy en mi proceso de sanación, saliendo de acá tengo que ver si tiene novia”. Aleska Genesis

“Tendríamos que hablarlo, pero el sentimiento si lo hay, por lo menos de mi parte sí, pero ambos tendríamos que dar ese paso”, dijo a Lupillo sobre la posibilidad de volver con su ex.

La modelo venezolana mencionó qué la cautivó de Nicky Jam:

“Nicky era muy hombre y me encuentro que con esta gente que conozco, los veo muy niños”. Aleska Genesis

Aleska reveló cómo se enamoró de Nicky Jam

En el programa, afirmó que mantiene una amistad cercana con el cantante: “Hasta hoy, Nicky y yo seguimos siendo muy buenos amigos”, compartió. Aleska reveló que antes de comenzar su relación sentimental, Nicky Jam viajó a San Francisco en su avión privado para visitarla, destacó su cortesía y galantería.

Aleska y Nicky Jam comiendo / Instagram: @aleskagenesis

"Él me dio mi lugar y me trató como una reina”, aseguró. “En cada concierto él decía que yo era el amor de su vida, me dedicaba canciones”, recordó Aleska hace unas semanas cuando habló de su relación.

