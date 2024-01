Nicola Porcella revela que quiere incursionar en el teatro y ¡ser parte de Aventurera!

Luego de quedar en segundo lugar en La casa de los famosos México, Nicola Porcella se encuentra grabando una telenovela con Juan Osorio, la cual lleva por nombre “El amor no tiene receta”.

A pesar de que este 2024 pinta muy bien para el actor peruano, tiene una expectativa ambiciosa y también quiere incursionar en el teatro.

Cabe señalar que hace algunos meses atrás, Juan Osorio reveló que planea la nueva versión de “Aventura” y en su momento mencionó que quiere a Irina Baeva como protagonista.

Recientemente, el padre de Emilio Osorio también está considerando a Nicola Porcella para participar en la obra de teatro.

Tras lo dicho por el productor, Porcella aseguró estar más que listo para participar en la puesta en escena y no le importa qué personaje tendrá que hacer.

Nicola Porcella

“Lo que me diga el señor (Juan Osorio). Yo, lo que me pongan. Si me ponen de árbol cinco, vamos de árbol cinco”.