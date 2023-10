Nieta de Silvia Pinal será DJ en la boda de Michelle Salas  ¡Regalo de lujo!

Camila Valero también es conocida como Salero balas cuando está frente a la tornamesa.



Michelle Salas y Danilo Díaz se siguen alistando para su boda, y la hermana de la inflluencer, Camila Valero, contó que prepara una presentación especial como DJ para el evento.

En una plática que tuvo con Javier Poza para hablar de su faceta musical, la hija menor de Stephanie Salas reveló que Michelle quiere escucharla durante el festejo.

Poza, pregunto si aceptaría tocar y Camila señaló. “Obvio… obvio, digo, no oficialmente, pero me dijo ‘tráete tu USB’”.

Michelle Salas y Camila Valero llevan 8 años de diferencia y son hijas de diferentes padres; sin embargo, tienen una excelente relación.

Camila explicó que solo sería colaboración especial, pues Michelle y Danilo ya contrataron a una persona que se encargará específicamente de musicalizar el evento.

El DJ que va a tocar sé que es muy bueno, entonces en él está toda la confianza, pero yo sé que en algún punto ya nos vamos a poner ahí a palomear”

Cabe recordar que su madre Stephanie también es DJ pero hasta ahora, no han podido realizar ninguna colaboración juntas.

“De back to back no, pero una vez en una fiesta de Marie Claire, de la revista, ella tocó y luego toqué yo, pero nunca hemos hecho un back to back”, apuntó.