Ninel Conde investigada por lavado de dinero; un lujoso auto desató las sospechas

La periodista Anabel Hernández no deja de generar controversia. Su libro ‘Emma y las otras señoras del n4rco’ expone la relación entre el sistema criminal y algunas mujeres hermosas de la farándula como Ninel Conde.

Ante estos señalamientos, la cantante ha declarado que nada es cierto. Le preguntamos a la periodista sobre sus fuentes y lo declarado por Ninel. Nos asegura que en 2017 la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) abrió un expediente de investigación en contra de la también actriz por lavado de dinero. “Tengo una trayectoria de treinta años ejerciendo el periodismo. Los últimos veinte los he dedicado a investigar al cártel de Sinaloa y sus conexiones con diversas áreas de la vida social en México: gobierno, políticos, empresarios y algunos miembros del mundo del espectáculo”.

“Puedo afirmar categóricamente que todos los señalamientos que hice en mi libro ‘Emma y las otras señoras del n4rco’ están totalmente sustentados. No solo cuento con testigos directos de los hechos, en el caso de Ninel Conde tengo documentos de la investigación que se hizo en la PGR, en donde fue denunciada de haber participado en actos tipificados como lavado de dinero”, declaró.

Mira: Ninel Conde ¡Sí está casada con un hombre 17 años menor! Exhiben su acta de matrimonio

Las autoridades investigan a la famosa por lavado de dinero / Pixabay

¿Quién le regaló un Lamborghini a Ninel Conde?

En la página 191 del capítulo ‘El bombón asesino’ se lee: “Aún era de día cuando llamaron a la residencia de Bosques de las Lomas. El mensajero llamó a la puerta y solo dijo lo que estaba instruido ‘un regalo para la señora’. Un Lamborghini”.

De esto, Anabel nos platica: “Es un hecho que tengo corroborado. Llama la atención, por si no lo han notado, que su ex, el señor Juan Zepeda, no ha desmentido nada. Puedo asegurarlo, porque es una información fidedigna”.

Checa: Carín León es acusado de “promover” el consumo de sustancias ilícitas tras polémico comentario en concierto

Anabel Hernández habla de lo que dice de Ninel Conde en su libro / Alejandro Isunza

De acuerdo con lo narrado en la página 202, el auto de lujo no fue el primer obsequio que recibió. Desde que empezó en el mundo de los palenques, las ferias, presentaciones públicas o privadas, le regalaban joyas, relojes y dinero. “Son señalamientos que obran en la denuncia que tiene abierta en la PGR. En mi libro vienen notas con las fuentes de información de todo lo que afirmo”.

A pesar de que Ninel Conde ha dicho en reiteradas ocasiones que todo lo escrito por la autora es falso, la periodista se sostiene. Dice que en la página 222 de su libro reveló el número de la carpeta de investigación abierta por la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada de la PGR en 2017. Y ahí se pueden leer los señalamientos que las autoridades comenzaron a investigar en contra de la actriz y cantante. Buscamos a Ninel y a su equipo para obtener su lado de la historia, pero no tuvimos respuesta.

Encuentra más exclusivas como esta en el nuevo número de tu revista TVNotas.

Entérate: Muere actor de “La familia P.Luche": Juan Verduzco