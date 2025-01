Niurka insiste en quejarse por la multa del cinturón de seguridad, porque expuso ‘algo que sucede a diario’

El pasado 28 de enero, Niurka Marcos se hizo viral en redes sociales luego de que compartiera un video quejándose de un policía que la estaba multando por no usar cinturón de seguridad en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con ‘Mamá Niu’, ningún policía le había puesto una infracción por ello en los cuatro años que lleva viviendo en ese lugar, por lo que recibir una multa le parecía injusto. Si bien el oficial le explicó que solo estaba haciendo su trabajo, la actriz siguió en su postura y externó que, probablemente, el hombre solo quería una “mordida”.

Niurka “Llevo cuatro años en Mérida, Yucatán, viviendo, saludada por todos los oficiales y jamás ninguno me había dicho que me va a poner una multa. Seguro quería una mordida. Yo no hago esas cosas. O sea, hello, cómo hay gente pen… en donde sea”

Por supuesto, esta situación no pasó desapercibida en redes sociales. Si bien algunos fans la apoyaron, la gran mayoría la tachó de “irresponsable” y hasta la acusaron de querer usar su fama para estar por encima de la ley.

Te podría interesar: MasterChef Celebrity 2025: Ex de Niurka y un famoso tiktoker son los nuevos confirmados

Niurka sostiene que su multa en Mérida por el cinturón fue una equivocación e insite que el policía la trató mal

En respuesta a todas las críticas en su contra, la actriz declaró que conoce sus derechos y acusó al policía que la multó de haberla tratado mal durante todo el procedimiento.

“Conozco la ley y conozco mis obligaciones. El señor llegó, muy prepotente, (a decirme): ‘licencia, no se qué y tiene una multa’ ¿What? Tienen que tratar con amabilidad a la población”, expresó en una de sus historias de Instagram.

Aunque se dijo consciente de que el uso de cinturón de seguridad es vital, reiteró su molestia por la forma en la que le habló el oficial. Incluso, señaló que todos sus detractores terminarán dándole la razón cuando pasen por una situación similar.

Niurka “Estoy fascinada porque soy viral. A ver al rato, cuando uno de esos policías corruptos que hay por allí les hagan una chi…, a todos los que están hablando mie…, salen como siempre, diciendo que ‘Mamá Niu’ tenía razón’. Expuse algo que sucede a diario e hice público para que supieran”.

Niurka defiende queja sobre multa en Mérida / Redes sociales/Captura de pantalla

Niurka asegura que no se siente por encima de la ley

La expareja de Juan Osorio también se defendió de todos aquellos que la acusan de querer estar por encima de la ley solo por el hecho de ser famosa, y manifestó que siempre ha sido una persona que respeta a la autoridad, así como al resto de la gente.

“Soy una persona excesivamente amable con toda la gente preciosa que me aborda en la calle. Soy muy sencilla, amorosa y humana con la gente que me saluda. No utilizo el hecho de que soy artista para tirarme el pe... más arriba que el cu…, como otra gente lo hace. No me enojé porque tuviera que ponerme el cinturón, porque el policía está haciendo su trabajo. Me enojo porque soy muy amable con las personas y el señor no me dio ni los buenos días”, indicó.

Incluso, tachó de “anormales” e “incultos” a todas esas personas que exigieron que se “regresara a su país” tras su queja.

Niurka defiende queja sobre multa en Mérida / Redes sociales/Captura de pantalla

No te pierdas: ¿Niurka preparada para ser abuela? Así reaccionó a Romina y sus deseos de ser madre con su novia

¿Niurka ya pagó su multa por no usar cinturón de seguridad en Mérida?

Para concluir con el tema, reveló que ya había pagado su multa y “sin descuento”. Según su testimonio, dio un poco más de mil 900 pesos.

“Ya se pagó la multa porque yo tengo problemas con eso, ni con el cinturón, pero no me da la gana dejar que me traten mal. Yo no trato a la gente como artista, sino como ser humano y punto. Con la pena”, puntualizó.

Pese a que Niurka, quien dentro de poco entrará a ‘La casa de los famosos All-stars’, ya salió a aclarar el asunto, muchos usuarios siguen criticándola por su comportamiento, pues consideran que no debió quejarse en primer lugar, pues violó el reglamento de tránsito.

Mira: Niurka arremete contra Galilea Montijo; genera polémica al insinuar que sacó a Magda de Hoy