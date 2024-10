Ex mánager de RBD, Guillermo Rosas gana más de 150 millones de pesos, tras el problema legal ocurrido en el Tour RBD

El 4 de octubre es el día mundial de RBD y tres de los integrantes publicaron un comunicado, como una forma de celebración, donde dieron a conocer que ganaron la batalla legal en contra de su exmánager, Guillermo Rosas. Confirmando un supuesto desfalco millonario durante la gira “Soy Rebelde Tour”.

De hecho, mencionaron lo siguiente: “Este un recordatorio para que los jóvenes artistas tengan el coraje de defenderse y exigir respeto, en esta industria es vital luchar por tus derechos”.

Sin embargo, al final de la publicación las únicas que no firmaron el documento fueron: Anahí y Dulce María.

Guillermo Rosas no se quedó callado y por medio de un comunicado aclaró: “Efectivamente, después de casi un año este asunto ha concluido. Este acuerdo no es una resolución de ningún juez o corte, si no de un trato negociado de buena fe entre los equipos legales que representan a T6H y a Guillermo Rosas, junto al equipo legal que representa a los miembros involucrados del grupo.”

En dicho comunicado se deja claro que no se encontraron elementos suficientes para comprobar que Rosas les robó millones de dólares como se especuló.

“La cantidad que T6H solicitaba a Souls era correspondiente al 16.66% de las ganancias netas del tour, como lo establecía el contrato original firmado entre los artistas y T6H. El standard de la industria para una compañía con las obligaciones como T6H fungió, varia entre el 20% y el 30%. Sin embargo, al ser 5 artistas, T6H redujo su porcentaje al 16.66% desde un principio”.

“Como se estableció en el acuerdo, en ningún momento hubo algún fraude, desvío, culpabilidad, falta de reporte de ingresos, o mal uso de recursos de parte de T6H y/o Guillermo Rosas”.