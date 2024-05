¿Nodal y Ángela Aguilar son novios? Internauta destapa la verdad detrás de su foto viral

Tras la escandalosa ruptura entre Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida en el mundo artístico como ‘Cazzu’, se empezó a especular sobre un posible romance entre el mexicano y Ángela Aguilar.

Todo comenzó por la viralización de una fotografía en la que se observa a Nodal y Aguilar a las afueras de lo que parece ser un supermercado. De acuerdo con información de la cuenta de Instagram @reinaveneenosa, los artistas se encontraban en Houston, Texas, Estados Unidos.

Los rumores se vieron reforzados después de que, durante el pasado fin de semana, la hija de Pepe Aguilar y Christian interpretaran su sencillo colaborativo ‘Dime cómo quieres’ durante un reciente concierto de este último.

Según el programa ‘Venga la alegría’, las celebridades se fueron en la misma camioneta.

Ángela Aguilar y Christian Nodal son captados juntos / IG: @reinaveneenosa

¿Cuál es la verdad de la foto viral entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Mucho se ha dicho sobre la fotografía viral de las celebridades. Si bien algunos han asegurado que es actual, otros creen que es una imagen antigua.

En medio de tanta especulación, una internauta identificada como @nelitza_sauceda, quien supuestamente compartió la foto, contó, mediante un video de TikTok, que las celebridades se encontraban al exterior de una sucursal de HEB en Magnolia, Texas y no en Houston o Monterrey como muchos pensaban.

También resaltó que, en ese momento, no pudo bajar de su vehículo a pedirles una foto, pues viajaba con sus hijos, por lo que optó por tomar unas imágenes a la distancia.

“Grabé el video, lo subí a mi Instagram y en la mañana me desperté con mensajes... Yo solo quiero desmentir y aclarar que los encontré en un grocery store, en HEB, no fue en Houston, Texas, sino en Magnolia, Texas. Jamás pensé que esta foto se fuera a hacer viral. No fue mi intención”, señaló la joven.

Pese a la explicación, muchos se quedaron con la duda sobre si realmente Ángela y Nodal son pareja o solo grandes amigos.

¿Cuándo fue que Ángela Aguilar y Nodal se conocieron?

Ángela Aguilar y Christian Nodal se conocieron en algún punto del 2018, es decir, dos años antes de que saliera su tema colaborativo ‘Dime cómo quieres’, el cual actualmente cuenta con más de 700 millones de vistas en YouTube.

Pese a que en ese momento Nodal estaba con Belinda, muchos internautas especularon sobre un romance entre el mexicano y Aguilar, pues, a consideración de varios, mostraron una gran química en el video musical de su sencillo.

En aquel entonces, el intérprete de ‘Adiós, amor’ dijo estar muy feliz de que Pepe Aguilar le hubiera dado “permiso” de cantar con su hija. En tanto que Ángela señaló que lo admira y respeta por su gran talento y trayectoria.

Hasta el momento, ninguno de los famosos se ha pronunciado ante los nuevos rumores sobre un posible romance entre ambos.

