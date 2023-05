Noelia vuelve atacar a Thalía tras su discurso en los premios Billboard y la llama ‘perico’

Noelia aseguró que las mujeres empoderadas crean oportunidades para otras personas y no solo por vanidad.

Después de que en nuestra edición número 1368 publicamos la nota de la cantante Noelia en donde asegura que ella sí estudió en Harvard y que le dice a Thalía: “no sólo es tomarse la foto en una universidad...¡Ella sólo es mercader, no empresaria!”

La semana pasada Thalía estuvo de invitada en los premios Billboard donde la estrella del pop latino recibió el premio ‘Poderosa Global’ y señaló: “la palabra que he escuchado esta noche, la que más hemos escuchado es la mujer ‘empoderada’. Para mí, esa palabra empoderada me queda un poco corta. Yo creo que todas nacimos con el poder. Creo que somos fuertes y nadie nos va a empoderar. Ya lo tenemos. Es algo que Dios nos dio el día que nos creó a cada uno individualmente, único, e irrepetible. Así que a todas ustedes, mujeres chingo#$#$ ovariudas que están aquí, no se distraigan, sigan por su objetivo, por sus sueños. Que nadie se los robe. Es de ustedes, ustedes tienen la fuerza, el poder, nadie se los va a dar...¡Arriba las mujeres!, señaló Thalía.

Thalía recibió el reconocimiento a la Poderosa Global / Instagram: @thalia

Noelia, a través de su cuenta de Instagram, de nueva cuenta le responde a la cantante mexicana: “estoy en los últimos detalles de otro negocio que le dará trabajo a más de 40 mujeres y 20 hombres en el Estado de Sinaloa. Es en el sector agrícola y, esto podrá ayudar a la economía de esa área. Exportamos lo que se producirá en esas tierras, y este pequeño nuevo negocio, dará 60 nuevos puestos de trabajo en esa zona del Estado. Dar discursos empoderantes, es como ser un perico en la ventana gritando: '¡Tú puedes!”.

No conforme con esto, la sexy cantante continuó diciendo: “hay que crear empleos, ayudar a concretar esos sueños, olvídate que te los roben, si no hay nada qué robar. Ahora mismo, en la mayoría de las mujeres que no tienen oportunidades, ni pueden cumplir la canasta básica para su mesa. Hay qué crear empleos, discursos y aplausos de frivolidad no llevan los alimentos a la mesa del pueblo que está en necesidad, eso es la misma medicina podrida que le dan los políticos en discursos a la gente de nuestra querida América Latina a la que tanto han saqueado y abandonado”.

No todo terminó ahí, recordemos que Thalía llamó ‘ovariudas’ a las presentes en los premios; pero Noelia le replicó:“las mujeres ching##$$ creamos empleos de verdad, creamos oportunidades, no sólo es pegar de gritos en lugares frívolos, donde se vende vanidad. ¡Carajo!, es tiempo de cambios, la fama y el poder es servir al pueblo que nos dio de comer a todo lujo. Estamos en una crisis muy grande. El glamour y las mentiras valen ma#$$#, hay que poner a crear esas oportunidades para esas personas que nos necesitan”, sentenció Noelia.