Noticiero mexicano sale del aire luego de 39 años

Uno de los programas más emblemáticos de TV Azteca, es el noticiero ‘Frente a frente’ conducido por Lolita de la Vega, una de las periodistas más reconocidas.

El programa era uno de los más longevos de la televisora del Ajusco, pero recientemente se anunció que luego de casi 40 años al aire, dejará de transmitirse en ADN 40.

La conductora anunció en sus redes sociales que el noticiero se despedirá en 2024, poniendo fin a su emisión tras 39 años ininterrumpidos.

El programa ‘Frente a frente’ se despide tras 39 años de críticas y análisis

A través de un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Facebook, Lolita de la Vega comunicó la noticia a sus seguidores. “Hace días les comenté que les compartiría una noticia muy importante y creo que es el momento oportuno para hacerlo. Hace ya varias semanas he estado en pláticas con los directivos de TV Azteca y después de 39 años, ‘Frente a frente’ llega a su fin”, explicó la periodista.

El noticiero, que se transmitía cada sábado a las 11:15 am. por ADN 40, el canal de noticias de TV Azteca, era conocido por su análisis político, entrevistas y discusión de temas de relevancia nacional. A lo largo de los años, el programa se consolidó como uno de los más longevos de la televisión mexicana, manteniendo una audiencia fiel que siguió su crítica y perspectiva sobre los temas más candentes del país.

¿Por qué se termina el programa ‘Frente a frente’?

La razón principal detrás de la cancelación del noticiero es que Lolita de la Vega, quien actualmente reside en Estados Unidos, está en proceso de obtener la ciudadanía estadounidense. Debido a este proceso legal, la periodista no podrá seguir viajando a México para grabar el programa.

En su mensaje, Lolita compartió que tomar esta decisión no fue fácil, pero que era un paso necesario en su vida. “No ha sido una decisión fácil, pero los tiempos de Dios son perfectos. Yo voy a entrar en el proceso de mi ciudadanía norteamericana y no podré salir del país hasta que esto suceda, de tal suerte que no podré estar volando a la Ciudad de México mes con mes, como le hice durante muchos años”, explicó.

Lolita de la Vega se despidió del público / Facebook

Lolita de la Vega dice adiós a la televisión

La periodista aprovechó la oportunidad para agradecer a todos aquellos que la apoyaron a lo largo de su carrera y anunció: “Yo me retiro en definitiva de la televisión”.

También mencionó que vendrán nuevos proyectos para ella, aunque no detalló más sobre su futuro en los medios, pero prometiendo que estará en contacto con su público.

En su despedida, Lolita de la Vega siguió su agradecimiento hacia todos los seguidores que la acompañaron durante sus 39 años al frente de ‘Frente a frente’. “Quiero agradecer de una manera muy especial que sábado a sábado me acompañaron. No tengo palabras suficientes para agradecerles su compañía y el que me hayan permitido entrar a sus hogares”, indicó.

