Novia de Michelle Rodríguez habla de su romance con la famosa actriz: “No hay nada que ocultar”

Desde hace dos meses, la actriz Michelle Rodríguez ha dejado ver lo enamorada que está de su novia, la también actriz, Victoria García.

El orientación de Michelle se dejó al descubierto cuando hizo una serie en Netflix, inspirada en su vida y recientemente gritó a los cuatro vientos lo enamorada que está.

En redes sociales han compartido fotos juntas y mensajes de amor, lo que ha dividido opiniones en redes sociales.

Así han presumido su amor / Instagram: @michihart

La novia de Michelle Rodríguez defiende su romance

En un reciente encuentro con la prensa, Victoria habló de su relación con Michelle y dijo que se sienten plenas en su vida con este amor.

“Estoy muy feliz y plena, contenta, me llena de dicha todo lo que está pasando en mi vida. Me siento muy feliz”, indicó.

Sin querer dar muchos detalles con el propósito de mantener su vida privada lejos de las cámaras, Victoria defendió su amor con la comediante.

“(No tengo instrucciones de no hablar del romance) yo al final, mi vida privada la he querido tener muy privada, como todos, Merecemos vivir tranquilas y en paz y que al final de cuentas todo lo bueno también se ve, entonces no hay nada que ocultar”, dijo.

Finalmente, se refirió a las críticas que les han llovido: “Las críticas creo que es algo que siempre va a estar, quieras o no la gente siempre va a opinar. Creo que siempre una crítica constructiva, debe de tener respeto, todos somos seres humanos y lo merecemos”, finalizó.

Están felices en su relación y las críticas no les importan / Instagram: @michihart

Michelle Rodríguez está feliz con su novia

Michelle contó a TVNotas en mayo que está muy feliz con su novia. Aunque ella tampoco es partidaria de hablar de su vida privada, nos dijo que no tiene miedo al qué dirán y vive su romance muy feliz.

“No está padre vivir con miedo en la vida. Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos. Siempre lo digo: ‘Esta soy yo y estoy feliz’”, mencionó.

A Michelle Rodríguez no le importa el qué dirán y comparte momentos felices con su pareja / Instagram

Igualmente nos confió que no hubo un motivo que la llevara a hacer pública su relación en redes pero se sintió cómoda con compartirlo: “Mientras te sientas cómoda con cómo eres, es más fácil. No debemos cuestionar la vida del otro. Cuestiónense la suya”.

“Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz”, agregó sobre cómo se siente con ella.