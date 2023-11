Ofelia Medina retrata la fe a la Virgen de Zapopan en el documental “La llevada y la traída”

El documental está lleno de momentos emotivos y se proyecta en la Cineteca de las Artes de la CDMX.

Ofelia Medina estrenó su documental La llevada y la traída, en el que retrata el fervor a la Virgen de Zapopan. La actriz acudió de manera sorpresiva a la Cineteca Nacional de la Artes de la CDMX para saludar al público. En TVNotas platicamos con la primera actriz y nos contó todos los detalles de este trabajo que ella misma dirigió, escribió el guion, narró y hasta editó.

Al respecto, doña Ofelia nos dijo: “Estoy muy contenta de platicar con el público de TVNotas. La Romería de La Virgen Zapopan fue declarada Patrimonio Cultural Universal de la Humanidad por la Unesco en el 2018 y el alcalde de Zapopan de aquel entonces pensó en hacer una película para darlo a conocer. Llamó a Guillermo del Toro que es Zapopano, le explicó que le era imposible porque tenía muchos compromisos y él me recomendó a mí, cosa que le agradezco mucho”.

“Fue producida por la Universidad de Guadalajara. Fue un grupo independiente que hicimos de punta a punta, desde producción y hasta la postproducción. Yo escribí el guion, lo narro, lo dirigí y lo edité”.

Sin duda, es un documental muy emotivo, que hace creer hasta el más ateo, al ver la devoción que la gente le tiene a la también llamada de cariño ‘la Chaparrita’. Además, por la manera tan natural y ligera de contarlo, te atrapa de principio a fin.

Ofelia Medina estreno su documental “La llevada y la traída” sobre la fe a la Virgen de Zapopan. / Cortesía Ofelia Medina

Te podría interesar: Ofelia Medina más que una actriz, es una activista

Sobre si le ha hecho algún milagrito la Virgen de Zapopan, nos reveló: “Todos. Soy devota de la Virgen de la Zapopan y de la Virgen de Guadalupe también. Ahora sí como una señora que sale en la película y dice: ‘¿Quiere usted que le cuente los milagros? Son tantos que ya ni me acuerdo.’ Estar vivos ya es un milagro. Nuestro momento histórico está muy duro: hay dos guerras en el mundo, mucha hambre y yo no puedo dejar de pensar en los niños, en Palestina y en Ucrania, que están siendo bombardeados y tanta hambre y tanta miseria. Es muy doloroso y solo con unidad podemos salir adelante y ser comunidad como se ve en la película. No hay ningún mandón diciendo qué hacer”.

Cabe señalar que, en plena pandemia de Covid-19, se hizo este documental. Le preguntamos qué le pareció esta experiencia: “Pues fue muy duro y difícil. Tardamos mucho tiempo porque teníamos que editar. Claudia de Berardinis estaba en Guadalajara y teníamos a veces que hacerlo por Zoom y yo le decía: ‘Corta ahí…’ pero bueno luego nos juntábamos en persona y pulíamos. Fue producto de una investigación histórica muy larga que hizo Begoña Lecumberri y pueden ver la música original, que es bellísima”.

La primera actriz fue la directora y estuvo al pendiente de cada detalle durante el rodaje y hasta la edición. / Cortesía Ofelia Medina

En cuanto al mensaje que le gustaría transmitir con “La llegada y la traída”, la actriz y productora expresó: “Todo es posible cuando lo hace uno, unidos, organizados y cuando la gente solita se organiza, da los resultados como esto: dos millones de personas y no hubo ningún pleito. Sí hubo por ahí un ‘déjame pasar y te empujo’, pero nada más. La gente duerme en la calle dos noches y nadie va y te asalta, ni en los barrios más duros de allá. El día 12 de octubre, todo mundo nos portamos bien (risas)”.

“Yo había oído desde el primer día que a la romería iban a venir detrás de la virgen dos millones de personas. Yo ya lo sabía, pero verlas desde Catedral, a mí me tocó estar con mi cámara en el campanario, ver pasar a tanta gente, todo el día y en perfecto orden. Me sorprendió enormemente y me volvió la fe en que podemos estar organizados y lograr cosas juntos”.

Para finalizar, doña Ofelia hizo un llamado para solidarizarse con la gente de Acapulco, tras la devastación del huracán Otis: “Los invito a que donemos con más conciencia. Por ejemplo, no donen botellitas pequeñas de agua. Hay que donar garrafones para que cada familia tenga, porque donar botellitas es hacer mucha basura, y no donar leche porque da diarrea en situaciones de emergencia. En este momento no es bueno, y sí enlatados, frijoles, aceite, tortillas, pero donemos porque hace mucha falta”.

Acudió sin avisar a la Cineteca Nacional de las Artes de la CDMX donde se proyecta el documental, para saludar al público y responder a sus preguntar. / Mauro Godoy

Te recomendamos: Blanca Guerra contesta a su supuesta aparición en la bioserie de Vicente Fernández