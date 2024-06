Olivia Collins se defiende de Niurka y le exige respeto: “No soy ninguna estu...”

Hace algunas semanas, Olivia Collins dio su opinión sobre la supuesta deuda que Niurka Marcos tiene con una estilista por unas extensiones de cabello por un valor aproximado de 80 mil pesos.

En un encuentro con los medios, la actriz le recomendó a la vedette que, en caso de ser verdad, tratara de liquidar la deuda, aunque sea “pidiendo prestado”.

Esto hizo enfurecer a Niurka, quien no solo negó tener deudas, sino que también la tachó de “estup....a” y “metiche” por hablar sobre el tema: “Te acabas de echar un alacrán. Yo no quiero que me tengas miedo”, dijo.

Te podría interesar: Niurka explota contra Olivia Collins por opinar de su polémica con estilista: “Te acabas de echar un alacrán”

Olivia Collins le responde a Niurka Marcos

Si bien en su momento dijo estar preparada para la respuesta de Niurka, tal parece que Olivia Collins se sintió muy sorprendida por los insultos recibidos por la llamada ‘Mujer escándalo’.

Durante un reciente encuentro con los reporteros, la actriz señaló que Niurka “malinterpretó” sus declaraciones, pues su intención jamás fue ofenderla.

“Yo soy una persona decente que respeta a mucho a mis compañeras. A Niurka la respeto. Tiene un personaje muy hecho. La respeto como es. Yo sólo opiné, opiné y no dije: ‘Que Niurka pague’. Opiné que cada que te presten un servicio debe ser pagado. Eso es todo lo que opiné. Que me haya insultado no hay motivo. No hay argumentos como para que me insulte” Olivia Collins

La celebridad asegura que su colega no tenía “motivos” para insultarla, pues ella solo respondió a la pregunta de un reportero.

“Aprovecho sus cámaras para decirle que el malentendido está porque efectivamente, Niurka, yo no hablé mal de ti. A mí me preguntó uno de estos periodistas intrigosos. Es un malentendido donde no se vale que nos insultes, porque yo de estup....a no tengo nada, de perra puedo ser y de zorr4 y de todo lo demás no”, expresó.

No te pierdas: Geraldine Bazán se defiende de Maxine Woodside por polémico comentario: “De eso comen”

¿Qué pasó entre Niurka y la estilista?

A finales del 2023, la estilista Ana Karen Bermúdez aseguró que Niurka le quedó a deber unas extensiones de cabello, las cuales tienen un costo aproximado de 85 mil pesos. El precio se debe a que el cabello postizo tiene una longitud de 36 pulgadas.

Por su parte, la vedette ha negado todas estas acusaciones y afirma que la estilista la buscó para que promocionara su negocio, a cambio de colocarle extensiones de cabello.

“Ella (la estilista) me mandó 600 gramos de extensiones como intercambio para que yo se las promocionara. Yo le dije: ‘¿Quieres que te las pague o quieres intercambio de promoción?’. Ella fue la que me dijo que quería promoción”, señaló.

Mira: Pepe Aguilar publica intrigante texto en medio de rumores de romance de su hija Ángela con Nodal