Otra exparticipante de ‘La casa de los famosos’ destapa su orientación

Luego del éxito de ‘La casa de los famosos 4’, los exhabitantes siguen dando de qué hablar. Hace unos días, Rodrigo Romeh, el segundo lugar del reality confesó que se considera sapiosexual.

En este contexto, el programa ‘Hoy día’ estuvo con la polémica Cristina Porta, quien también fue parte del reality y al preguntarle sobre cómo debe ser la persona que conquiste su corazón, la periodista de origen español confesó su orientación sexual.

Cristina indicó que así como Romeh, también se considera sapiosexual al sentirse atraída por las personas inteligentes.

“Me lo creo (de Romeh). Él es un hombre muy inteligente. Yo también soy sapiosexual, pero hay otras cositas, pero yo creo que cuando llegas a una edad, sí exiges un poquito más. También soy sapiosexual y por eso estamos solteros, porque somos muy exigentes”, confesó antes de tomar un vuelo a España para reencontrarse con su familia, pero con la promesa de volver a México y a Telemundo con proyectos que la esperan.

Cristina dice que no encontró pareja en el reality precisamente porque es sapiosexual y no se fija solo en el físico: “Estaba llena esa casa de músculos y de chicos guapos, y no (me conquistaron) les faltaba muchísimo más, así que no, el físico no es lo más importante definitivamente”, declaró.

Finalmente, Porta aclaró que hace unos días dijo en sus redes sociales que estaba “enamorada”, pero se refería a una mascota que llevaban en el avión, mas no a alguien que ya haya conquistado su corazón: “No sé si es el momento de tener un novio, pero de momento me llama más la atención un perrito”, bromeó.

Cristina Porta dice que es sapiosexual / Instagram

¿Qué significa ser ‘sapiosexual’?

La sapiosexualidad es la atracción enfocada en las cualidades intelectuales de los seres humanos. Este es el término que define la atracción sexual por la inteligencia de una persona a otra aunque la RAE (Real Academia Española) aún no reconoce el término que busca dejar a un lado los estereotipos para centrarse en lo interno.

Algunas de las cualidades de la sapiosexualidad son: atracción por la inteligencia, atracción genuina, buscan pareja con altos niveles de inteligencia e ignoran la belleza física, edad o género. Es más común entre las mujeres. Si te interesa el tema, puedes leer más aquí.

Además de Romeh y Cristina, Marco Antonio Regil es otro famoso que se ha declarado “sapiosexual”.

