Pablo Montero pide a los artistas que se “aprendan bien” el Himno Nacional tras error de María León

Pablo Montero recordó su error al cantar el Himno Nacional y aseguró que no sabe “lo que le pasó” en aquel momento.

Desde el error de María León al cantar el Himno Nacional mexicano, se ha propuesto que se les ayude a los artistas que lo interpreten en un futuro, algo en lo que Pablo Montero está en desacuerdo, pues cree que sus colegas tienen la obligación de aprenderse la canción.

En un encuentro con la prensa, el famoso cantante reconoció que es “difícil” entonar el Himno frente a millones de personas, recordando el error que tuvo en 2021, cuando le tocó interpretarlo durante una final de fútbol.

“Pues fue al ‘el acero aprestad y el bridón’ y yo dije, en lugar de bridón, el cañón. Entonces son cosas que pasan y es a capela, a veces tienes que agarrar el tono del oído nada más. Para agarrar el tono, es difícil. A muchos les ha pasado”, expresó.

Aunque en aquel entonces también se equivocó en una frase, Montero sostuvo que solo fue una palabra y dijo que ya ha interpretado la emblemática canción en muchas ocasiones.

Pablo Montero sostuvo que siempre ha esforzado por interpretar bien el Himno Nacional. / Facebook: Pablo Montero

“Lo he cantado muchas veces y nunca me ha pasado hasta ahora que estuve en Chicago. No sé qué me pasó, yo lo tengo bien dominado y lo hice muy bien, pero así pasa. Yo creo que somos humanos”, indicó.

A la par de eso, afirmó que sabe la importancia que tiene el Himno Nacional para los mexicanos y por eso siempre trata de hacer la mejor interpretación para su público.

Pablo Montero está en contra de que ayuden a los artistas con el Himno Nacional

Ante la importancia que tiene el Himno Nacional, Pablo Montero está en desacuerdo con la propuesta del telepronter para ayudar a los artistas a interpretar la canción, pues considera que sus colegas tienen la obligación de aprendérsela bien.

“No, pues no, hay que aprendérsela y así es, y más si es nuestro himno. Hay que aprendérselo bien y punto”, concluyó.

Pablo Montero cree que es obligación de los artistas aprenderse bien el Himno Nacional. / Facebook: Pablo Montero

María León y su error al entonar el Himno Nacional

Hace unas semanas, María León fue la encargada de cantar el Himno Nacional en el partido de San Francisco Giants contra los San Diego Padres, sin embargo, se equivocó al entonar una frase, lo que provocó una lluvia de críticas en su contra.

Tras lo sucedido, la propia María León ofreció una disculpa pública por lo sucedido y admitió que estaba sumamente nerviosa en aquel momento.

“Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, tuiteó.

María León pidió perdón por su error en el Himno Nacional, resaltando que había practicado mucho, pero que los nervios la traicionaron. / Twitter: @sargentoleon

