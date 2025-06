Pablo Ruiz responde a críticas por cobrar 100 dólares en su fiesta de 50 años: "¿Cuál es el problema?”

Esta mañana trascendió que el cantante Pablo Ruiz celebró el pasado domingo su cumpleaños número 50 rodeado de sus fans en una fiesta para la cual se habría cobrado 100 dólares por asistir.

La información, compartida por el periodista argentino Fede Flowers, generó revuelo debido a que, según el comunicador, algunas fans se enteraron del costo del evento ya cuando estaban dentro de la fiesta, por lo que tuvieron que juntar dinero y pagar un boleto que no tenían contemplado.

El festejo tuvo lugar en un salón en la ciudad Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires, la capital de Argentina, con show, pastel y cena. Aunque la intención de compartir con sus seguidores más fieles parecía genuina, la presunta falta de transparencia en la organización causó indignación en redes sociales.

Pablo Ruiz festejo 50 años en una cena con un show junto a sus fans. / Redes sociales

Pablo Ruiz se defiende y reacciona a su polémica fiesta de 50 años

Sin embargo, Pablo Ruiz y sus fans salieron a defenderse y aclarar la polémica. El cantante de ‘Oh mamá, ella me ha besado’ reaccionó en su Instagram, aclaró que organizó un show con una cena contrató a su banda y vendió las entradas a sus fans, pero nunca se engañó a nadie por lo cual no entiende las críticas ni el escándalo.

“Celebré mis 50 años ayer en un salón divino. Yo contraté el lugar. Contraté mi banda e hice el show, y le vendí entradas a mis fans. 100 dólares para disfrutar de la fiesta y el espectáculo. Ese es el gran escándalo: dicen que soy un horror por cobrarles a mis fans. No, mi amor, no tiene nada de malo. Fue una cena-show. ¿Cuál es el problema? Mis fans estuvieron conmigo. Lo disfrutaron, bailaron, comieron y se tomaron fotos conmigo”. Pablo Ruiz/ Instagram

Además, reveló que la pasó increíble y que, pese a que personas malintencionadas quisieron opacar la gran noche, él cree que triunfó el buen momento que compartió con sus fans y les agradece por su celebración.

“Aunque algunas personas malintencionadas quisieron opacar el brillo de mi fiesta, la luz, el amor, lo lindo que estuvo todo, el glamur que me ayudaron a construir todas las personas que estuvieron involucradas, hizo que al final triunfara la verdad. Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron conmigo en esta celebración. Me hicieron, me hacen y me harán, hasta que Dios lo disponga, una persona muy feliz. ¡Los amo!”, expresó.

Fans de Pablo Ruiz defienden al cantante tras polémica por su fiesta de cumpleaños

Quienes también reaccionaron indignados a las declaraciones del periodista, que rápidamente se viralizaron en internet, fueron sus fans. El club de fans oficial de Pablo Ruiz en Argentina publicó el siguiente mensaje, que a su vez compartió el cantante:

“Primero que nada, como su Fans Club Oficial desde 1990, sentimos la necesidad de aclarar esto por nosotras, pero sobre todo por nuestro ídolo, @pabloruizoficial”, comienza el mensaje. Las seguidoras del intérprete aseguraron que el evento fue planeado con anticipación y que todos los asistentes estaban al tanto del costo.

“La fiesta de sus 50 años se viene planeando desde hace meses. Cada miembro de los distintos clubes de fans que tiene Pablo por toda América fue invitado y a todos se les informó el valor del mismo”. Club de fans de Pablo Ruiz

También señalaron que al festejo asistieron familiares, amigos y seguidores provenientes de distintos países como Perú, Chile, Uruguay, México, Estados Unidos y de varias provincias argentinas.

“Fue una fiesta magnífica, en un salón de eventos único (@eventosupfest). Tuvimos show, comimos y bebimos libremente, pero sobre todo, celebramos con nuestro ídolo”.El club desmintió la versión de que algunas personas se enteraron del precio al llegar al lugar y aclaró que nadie pagó en el momento del evento. club de fans de Pablo Ruiz

“¿Quién iría a una fiesta sin invitación? Nadie pagó nada en ese momento. Solo disfrutamos, nos divertimos y vivimos un gran momento con amigas que compartimos esta pasión que es ser fans. ¡Ya queremos una nueva fiesta!”.

Para concluir, el mensaje lanzó una contundente respuesta a quienes han criticado el evento de Pablo Ruiz.

“Dicho esto, ¡déjennos en paz! Gastamos nuestros dólares en lo que se nos canta. Nadie les pidió que defiendan nuestra billetera”.

