Paco Stanley: Zuria Vega defiende su papel como Brenda Bezares en ‘¿Quién lo mató?’: “Yo soy actriz”

Este 7 de junio se cumplen 25 años del trágico fallecimiento de Paco Stanley. A la par de esto, Prime Video lanzó los últimos dos capítulos de ‘¿Quién lo mató?’, una serie que busca narrar la vida y deceso del conductor desde el punto de vista de quienes estuvieron relacionados con el caso.

Esta producción ha causado mucha controversia. Además de no estar autorizado por la familia Stanley, también causó molestia entre Mario y Brenda Bezares, quienes consideran que el proyecto solo los “revictimiza”.

Recordemos que Mario Bezares fue uno de los principales sospechosos de ser el autor intelectual del ataque que le quitó la vida a Paco. Incluso estuvo en prisión por este motivo. Sin embargo, luego fue liberado por falta de pruebas.

En medio de este escándalo, Zuria Vega, quien interpretó a Brenda en la serie, reaccionó a la controversia y defendió su trabajo en la serie.

Zuria Vega en la serie de Paco Stanley / Facebook: Amazon Prime Video

Zuria Vega habla de su personaje en ‘¿Quién lo mató?’

En un encuentro reciente con la prensa, la actriz señaló que ya estaba “preparada” para la polémica que podría surgir por la serie.

“Es que la verdad no sé, porque yo de todo esto me estoy enterando por ustedes ahorita, y no, imagínate cuántos comentarios. Era obvio que es un proyecto que hay gente a quien le va a gustar, hay gente a quien no. Yo lo respeto”, dijo.

No obstante, aseguró que ella solamente fue una actriz a la que contrataron para “representar una ficción” y es el público quién decide cómo interpretar su trabajo.

“Yo soy actriz. A mí me contratan para interpretar una ficción. Yo creo que nuestra obligación y nuestra labor como artistas es entrar a ejecutar estos personajes sin ningún prejuicio” Zuria Vega

Asimismo, reveló que ninguno de los involucrados en el caso Stanley se ha contactado con ella o sus compañeros y admitió que, al estar consciente del escándalo por este proyecto, trata de no estar al pendiente de los comentarios en redes sociales.

Zuria Vega está satisfecha con su interpretación en la serie '¿Quién lo mató?’

Al ser cuestionada sobre si cree haber afectado al matrimonio Bezares con su interpretación, simplemente dejó ver que se siente muy satisfecha con su trabajo: “Cuando uno acepta un proyecto es por algo. Dejar esa ventanita de lo que se vivía como mujer en la TV abierta de los 90. Creo que ya dice mucho de mi percepción”, dijo.

Para finalizar, llamó a la reflexión sobre el papel que tienen los medios de comunicación, así como la sociedad, en casos tan impactantes como lo fue el deceso de Paco Stanley.

“Es bien delicado el poder que ustedes tienen con los micrófonos y con las cámaras y nosotros como espectadores con lo que consumimos. Ahora podemos elegir un poco más qué queremos y a quién queremos seguir, y qué tipo de información queremos consumir, pero antes no era así”, concluyó.

