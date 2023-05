Paco Villa revela que le detectaron cáncer durante el mundial de Qatar: “Ya estoy en tratamiento”

Paco Villa agradeció a su familia y amigos por estar con él en los momentos más complicados, pues su cáncer se le fue detectado en etapa avanzada.

Este jueves por la noche, el mundo de la narración deportiva recibió una fuerte noticia a manos del cronista Francisco ‘Paco’ Villa, quien por medio de sus redes sociales compartió que hace varios meses, durante el Mundial de Futbol de Qatar 2022 se le fue diagnosticado un tipo de cáncer que evitó que pudiera terminar la cobertura del evento deportivo.

Paco Villa explicó que el cáncer se le diagnosticó durante el mundial de Qatar / Instagram: @paco_villa_

“Les platico que estoy en tratamiento por un Cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos”, mencionó Paco Villa.

A través de un video explicó que luego de que se le diagnosticara el cáncer en etapa avanzada, tuvo que regresar a México y comenzar de inmediato el tratamiento, por lo que ahora tiene alrededor de cinco meses en quimioterapia, algo que le ha ayudado sentarse mejor, en especial debido al apoyo que ha recibido de amigos y familiares.

“Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte. Sin ella, sería imposible estar en este proceso. Soy un creyente y siento que Dios ha estado conmigo todo el camino. El apoyo de mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis jefes, mis compañeros y de mi trabajo, ha sido fundamental para sentirme mejor. Me reincorporé a las narraciones para TUDN desde enero y eso me ha hecho muy feliz”, agregó.

Sin embargo, eso no fue todo, pues también Paco Villa se dijo muy contento por todo aquellos que se han preocupado por él, en especial porque estuvo un tiempo ausente de las transmisiones de TUDN, las cuales por fortuna para él, regresó con normalidad en enero de este 2023.

Acto seguido, cientos de internautas y colegas de Paco villa se dieron cita en su publicación para mandarle mensajes de apoyo y solidaridad para que pueda seguir adelante con la lucha contra el cáncer que lo acongoja, pues en ningún momento entró en detalle sobre qué tipo de enfermedad tiene.