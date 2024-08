Paola Durante asegura que Mariana Echeverría solo cocina por estrategia: “La comida no está rica”

Mariana Echeverría ha dado mucho de qué hablar con su participación en La casa de los famosos México, ya que varios fanáticos del reality consideran que la conductora ha hecho varios comentarios desafortunados. Esto se debe a lo que ha dicho sobre otros habitantes, en particular sobre Briggitte y Sabine Moussier. Además, la conductora también ha hecho alianzas con algunos miembros del reality show.

El pasado jueves 1 de agosto, durante la cena de nominados, los habitantes del cuarto Mar planearon hacer una alianza para no ser eliminados por el cuarto Tierra. Recordemos que los nominados de La casa de los famosos México son Arath de la Torre, Gala Montes, Shanik Berman y Karime.

Debido a esta situación, Arath mencionó que la conductora de Me caigo de risa está jugando sucio, y él presume que es líder del cuarto Tierra, porque es un rival a vencer y podría lograrlo a través de la cocina.

Arath de la Torre “Ella está jugando sucio y no nos hemos dado cuenta, y yo les voy a decir una cosa: la líder de Tierra es Mariana y nos tiene agarrados de los hue… por la comida, y por eso no la van a nominar nunca, nadie la ha nominado por la comida, por la comodidad de no tener que cocinar”.

Paola Durante revela que Mariana Echeverría no cocina nada bien

Recordemos que Paola Durante se convirtió en la primera eliminada de La casa de los famosos México, pero a pesar de su temprana salida, ha mantenido una presencia activa en las galas y postgalas del programa, compartiendo sus opiniones sobre el comportamiento de sus compañeros, en especial de Mariana Echeverría.

Durante una de estas intervenciones, Durante se refirió a las habilidades culinarias de Echeverría: “Yo me di cuenta desde un principio, yo nominé a Mariana porque yo sabía que, detrás de la cocina, ella nos quería ganar a todos”.

Paola Durante sugirió que Echeverría utilizaba la cocina como una estrategia para ganar ventaja sobre los demás participantes.

En sus declaraciones, Durante fue más allá al criticar la calidad de la comida preparada por Echeverría: “Ella en su casa no cocina, ella dijo ‘yo no cocino’, pero obviamente agarró la cocina para tenernos a todos amarrados. La comida está salada, no está rica. Digo gracias por habernos cocinado, porque yo no cocino, pero la verdad es que no”.

Paola Durante estuvo en ‘El mintagrit de Horacio Villalobos’

Hace unas semanas, TVNotas tuvo como invitada especial a Paola Durante en El mintagrit’, conducido por Horacio Villalobos. La modelo fue vinculada al asesinato de Paco Stanley en 1999 a las afueras de El Charco de las Ranas. Durante permaneció casi dos años en prisión, y aunque obtuvo su libertad en 2001 luego de que se resolviera que no había evidencias de su participación, su peor cárcel fue cuando salió, ya que la gente la sigue juzgando y cargando con un estigma que no se merece.

Paola Durante, con valentía, ha decidido romper el silencio y contar su verdad. En entrevista con Horacio Villalobos, confesó que durante años vivió atemorizada, bajo hostigamiento constante. Relató cómo ella y su familia eran acosados con insultos y señalamientos como la “asesina de Paco”.

